CHP İzmir’de kriz: İlçe başkanı ve yönetim kurulu istifa etti!

20 Şubat 2024 23:40 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 23:45

CHP İzmir Foça İlçe Başkanı ve yönetiminden meclis listesi istifası geldi. Seçimlere sayılı günler kala yaşanan bu istifalar, CHP'de büyük bir şok etkisi meydana getirdi. İddiaya göre, listede bazı isimlerin yer alması ve sıralamaya yapılan itirazlar istifaların temel sebebi.

İLÇE BAŞKANI VE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

Listeye tepki gösteren CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

CHP'nin Foça'daki krizinin ne kadar büyüyeceği ve seçimlere nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu.