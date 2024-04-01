CHP kıl payı kazandı, AK Parti itiraz etti

01 Nisan 2024 02:43 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 03:06

Ardahan'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'dan 826 oy fazla aldı. AK Parti yönetimi seçim sonuçlarına itiraz yaptı.

Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi.

CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 826 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti'nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.