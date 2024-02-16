CHP lideri Özel heyecanına yenik düştü: Yanlış kişinin elini kaldırdı

16 Şubat 2024 18:30 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 20:14

İzmir Dikili'de halka hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtmak istedi.

Özel, halka seslenirken "Benim çok güvendiğim bir adayım var, aday burada, Cemil Tugay" ifadelerini kullanırken Tugay yerine başka bir ismin elini tutmaya çalıştı. Hemen yaptığı yanlışı fark eden Özel, bu duruma gülerek karşılık verdi.

"KONUŞACAK VE TARTIŞACAK BİR ŞEY YOK"

Öte yandan Özgür Özel, CHP'de tartışma konusu olan ve Dikili'de 'Efsane başkan' olarak bilinen Osman Özgüven'in istifasını getiren olayla ilgili de "Ankete baktık ve Dikili'de konuşacak ve tartışacak bir şey yok dedik." ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR TERCİH YAPMAK DURUMUNDAYDIK"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi parti olarak belediye başkanı tercihinde bulunacağız. 11 aday başvurdu. Hepsi çok kıymetli. Biz bir tercih yapmak durumundaydık. Genel kural memnuniyet anketidir. İzmir seçmeninin beklentisi yüksek notu kıttır. Ankete baktık ve Dikili'de konuşacak ve tartışacak bir şey yok dedik. Adil Kırgöz 5 yıl boyunca belediyenin mali tablosunu düzeltmiş, yeni projeleri bitirmiş, bunu sizlere iyi anlatmış ve sizlerden de çok büyük destek aldığı noktadaydı.

İş büyükşehir belediye başkanının belirlenmesine gelince, orada CHP'nin profil çalışmalarında ortaya çıkan, işi gücü İzmir olacak, Bergama olacak, Kınık olacak, sorunu doğru tespit edecek, sakin, kararlı, en üst düzeyde hizmet vermesi istenen ve belediyeciliği bilen bir isim için çalışmaların sonunda karşınızda Cemil Tugay. Bundan sonra Adil Kırgöz'ün işi gücü Dikili, Cemil Tugay'ın işi gücü İzmir"