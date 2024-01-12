CHP lideri Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Alternatif bulamadık, çok oyu var

12 Ocak 2024 11:44 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:11

Tüm siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Partiler belediye başkan adaylarını duyuruyor bu sefer de açıklanan isimler tartışılmaya başlıyor. O isimlerden biri de CHP'de Hatay Büyükşehir Belediyesi için yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş oldu. Sözcü gazetesine konuşan CHP lideri Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''KIRSALDAN ACAYİP OY ALIYOR''

Partisine gelen Savaş eleştirilere cevap veren Özel, ''Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, 'Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız.' diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük" ifadelerini kullandı.

'ERDAL BEŞİKÇİOĞLU' KRİZİ

sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut'tan aday gösterilmesinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir krize neden olmadığını da belirten Özel, "Bugün Etimesgut’ta gençlerde, sosyal medyada en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli” dedi.

DEM PARTİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME

Özel, DEM Parti ile yerel seçimler için ortak bir isim belirleme ya da heyetler arası çalışma gibi bir durum olmadığını da belirtti. CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti'nin kendilerine "Kent uzlaşısına uygun aday gösterirseniz biz de kent uzlaşısını sağlarız'' dediğini aktardı.