CHP lideri Özgür Özel'den 'tarihi sonuç' açıklaması

31 Mart 2024 21:50 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, kendi partisine oy vermeyen seçmenlere kaybetmiş hissetmelerini istemediğini belirtti.

KİMSE KAYBETMEDİ

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Milletimiz hukuk devletini çökertenlere açık mesaj vermiştir. Bu mesaj şu şekildedir; kaybedilen hukuk devleti vasfının tekrar gelmesini istiyoruz.

Biz milletimizin mesajını kutsal emanet olarak alıyoruz. Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti değildir. Bugün hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar kaybetmiş hissetmelerini istemiyoruz.''