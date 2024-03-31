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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 21:50 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:23

CHP lideri Özgür Özel'den 'tarihi sonuç' açıklaması

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin verileri sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, ''Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar almıştır. Bugün seçmen yeni bir yönetim anlayışının kurulmasına karar verdi. CHP ve milletimizle kurduğumuz Türkiye İttifakı bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir.'' dedi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, kendi partisine oy vermeyen seçmenlere kaybetmiş hissetmelerini istemediğini belirtti.

CHP lideri Özgür Özel'den 'tarihi sonuç' açıklaması - 1. Resim

KİMSE KAYBETMEDİ

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

"Bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Milletimiz hukuk devletini çökertenlere açık mesaj vermiştir. Bu mesaj şu şekildedir; kaybedilen hukuk devleti vasfının tekrar gelmesini istiyoruz.

Biz milletimizin mesajını kutsal emanet olarak alıyoruz. Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti değildir. Bugün hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar kaybetmiş hissetmelerini istemiyoruz.''

CHP lideri Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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