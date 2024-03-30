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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 17:14 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:23

CHP lideri Özgür Özel seçim çalışmalarını Manisa'da bitirdi

Türkiye'de milyonlarca seçmen yarın sandık başına gidecek. Bugün liderlerin de seçim çalışmalarının son günü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çalışmalarına Manisa'da sonlandırdı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
CHP lideri Özgür Özel seçim çalışmalarını Manisa&#039;da bitirdi

Türkiye, 5  yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek üzere sandığa gidiyor. Seçimlerde 34 siyasi parti yarışacak. 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak. Bugün saat 18.00 itibariyle propaganda yasağı başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Güngören'de kapanışı yaparken CHP lideri Özgür Özel ise seçim çalışmalarını Manisa'da sonlandırdı.

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Özel, partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek ve ilçe belediye başkan adayları ile birlikte Manisalıları selamladı.

CHP lideri Özgür Özel seçim çalışmalarını Manisa'da bitirdi - 2. Resim

MEŞALALER YAKILDI

Büyük ilginin olduğu konvoyda CHP Lideri Özel sık sık yoldaki vatandaşların elini sıktı. Şehzadeler ilçesinden Yunusemre ilçesine kadar devam eden konvoy boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerini meşaleler yakarak gösterdi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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