CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim açıklaması

02 Nisan 2024 11:10 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:29

Yerel seçimlerde milyonlarca seçmen sandık başına giderek son sözünü söyledi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden Türkiye'nin tarihine geçecek bir sonuç çıktı. Seçimde; uzun yıllar sonra CHP birinci parti olarak çıktı. CHP lideri Özgür Özel de seçim sonuçlarına ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ TEHLİKE ÇANLARINI DUYMADI"

İsmail Saymaz'a konuşan CHP lideri Özel, "Sizce AK Parti neden kaybetti? sorusuna; "Bir kere biz hatalarımızdan ders aldık. Onlar geçen seçimi kıl payı kazanmış olmayı bir zafer olarak gördüler. Tehlike çanlarını görmediler. Çok yanlış yaptılar. Emekli maaşını önce 7 bin 500, sonra 10 bin lira yaptılar. Ben genel merkezin 600 kişilik salonuna emekli derneklerini çağırdım. İlk emekli konuşmamı yaptım. ‘Bugün hiçbir şey konuşmayacağım emekliden gayrı’ dedim. Salon ayağa kalktı. Dedim ki: ‘Tayyip Bey kavga etmek istiyor. Ben onunla kavga edeceğim ama emekliler için edeceğim.’ 106 mitingin tamamında emeklinin sesini duyurmadan konuşmadım" ifadeleriyle cevap verdi.

"YAPACAĞIM HER TESPİT BİRİLERİNİ İNCİTEBİLİR"

Altılı Masa'da yer alan İYİ Parti ve diğer partilerin oy oranlarına ilişkin konuşan Özel, "Yorumlamaktan özellikle kaçınıyorum. Çünkü yapacağım her tespit birilerini incitebilir. ‘Bana ablam demeyin’ dediklerinde ben ‘Kavga etmem, ablamdır’ dedim. Şu kadarını söyleyeyim: Aldığımız her oyun CHP değil, Türkiye İttifakı oyu olduğunun farkındayım. CHP’yi Türkiye İttifakı’nın partisi olarak tutmaya ve bu ittifakı büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"CHP BAZEN YANLIŞ TARAFTA DURDU"

Siyasilerin kurmadığı ittifakı sandıkta seçmenle kurmayı başardıklarını belirten Özel, "Bu çok önemli. Çünkü siyasiler siyasi hesap yaptılar. Oysa seçmen kendisini ve ülkesini düşündü. Bir de devletle millet ne zaman yarışırsa hep millet kazanır. CHP bazen yanlış tarafta durdu. Bu sefer devletle millet yarışırken, milletin tarafındaydık" diye konuştu.

"İNSANLAR HÜKÜMETİ UYARMAK İSTİYOR"

Kendisinin erken seçim ve güvensizlik oyu söyleminden kaçındığını aktaran Özel, "Sebebi de şu: Meydanlarda bir söz verdim. ‘AK Partili ve MHP’li seçmen; sizden iktidara sarı kart göstermenizi istiyorum’ dedim. Oradan bana bağırdılar; ‘Kırmızı kart’ diye. Ben de döndüm, dedim ki: ‘Kırmızı kart genel seçimde olur, bu bir yerel seçim.’ İnsanlar hükümeti uyarmak istiyor. Seçimi kazandıktan sonra ‘Bu güvensizlik oyudur, erken seçime gir’ dersem bana itimat eden AK Partili ve MHP’lilere haksızlık yapmış olurum" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM TALEBİMİZ YOK"

Erken seçim olacaksa buna yine halkın karar vereceğinin altını çizen Özel, "Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan’ın telaşla ‘Dört yıl seçim yok demesi’ bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız. ‘Ama bunu talep edecek olan biz değiliz.’ Biz değiliz. Halkın kendisidir. Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP’li emekliler var. Onlar genel seçim olsaydı belki oy vermeyeceklerdi. Onlara şu teminatı verdim: Bu bir yerel seçim. ‘Yerel yönetici seçiyorsunuz ve iktidara yerelden denge kurun’ dedim. Ertesi gün ‘Gördünüz mü bak, hükümet değişmeli’ dersek o seçmeni kandırmış olurum. Dürüst davranmak lazım. Bundan 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. ‘Tek başına yüzde 38 benim oyum’ dersek bu kibir olur. Bu çağrımıza uyan Türkiye İttifakı’nın oyu içinde AK Partilisi de var, MHP’lisi de var. DEM’lisi de var. Buradan bir fırsatçılık yapmayacağız ama önümüzdeki günlerde emekliler, atanmayan öğretmenler, emekli astsubaylar, 4/6 mağdurları, çiftçiler ve öğrencilerle ilgili mitingler yapacağız. Sahadan çekilmeyeceğiz ve vatandaşın gerçek sorunlarıyla mücadele edeceğiz" dedi.