03 Nisan 2024 22:46 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:54
CHP seçim sonuçlarına itiraz etti MHP'li adayın oyları yükseldi
Kırklareli’nde CHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Öte yandan 1 sandıkta Bulut’un oylarının başka partiye yazıldığını fark eden Seçim Kurulu, yanlışlığı düzeltirken, Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi. Böylelikle oy farkı 517’ye çıktı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Kırklareli İl Başkanlığınca seçim sonuçlarına yapılan itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli’nde 21 bin 173 oy Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut, CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.
Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut,
1 SANDIKTA BULUT'UN OYLARI BAŞKA PARTİYE YAZILMIŞ
Öte yandan 1 sandıkta Bulut’un oylarının başka partiye yazıldığını fark eden Seçim Kurulu, yanlışlığı düzeltirken, Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.
CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu
OY FARKI 517'YE ÇIKTI
Böylelikle oy farkı 517’ye çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı