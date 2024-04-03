CHP seçim sonuçlarına itiraz etti MHP'li adayın oyları yükseldi

03 Nisan 2024 22:46 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:54

Seçim bitti, muhtar kavgaları bitmedi: Çok sayıda yaralı var

Seçim bitti, muhtar kavgaları bitmedi: Çok sayıda yaralı var

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca seçim sonuçlarına yapılan itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli’nde 21 bin 173 oy Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut, CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.

Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut,

1 SANDIKTA BULUT'UN OYLARI BAŞKA PARTİYE YAZILMIŞ

Öte yandan 1 sandıkta Bulut’un oylarının başka partiye yazıldığını fark eden Seçim Kurulu, yanlışlığı düzeltirken, Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.

CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu

OY FARKI 517'YE ÇIKTI

Böylelikle oy farkı 517’ye çıktı.