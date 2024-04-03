Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>CHP seçim sonuçlarına itiraz etti MHP'li adayın oyları yükseldi
03 Nisan 2024 22:46 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:54

CHP seçim sonuçlarına itiraz etti MHP'li adayın oyları yükseldi

Kırklareli’nde CHP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Öte yandan 1 sandıkta Bulut’un oylarının başka partiye yazıldığını fark eden Seçim Kurulu, yanlışlığı düzeltirken, Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi. Böylelikle oy farkı 517’ye çıktı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP seçim sonuçlarına itiraz etti MHP&#039;li adayın oyları yükseldi

CHP Kırklareli İl Başkanlığınca seçim sonuçlarına yapılan itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli’nde 21 bin 173 oy Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut, CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.

CHP seçim sonuçlarına itiraz etti MHP'li adayın oyları yükseldi - 1. Resim

Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut,

1 SANDIKTA BULUT'UN OYLARI BAŞKA PARTİYE YAZILMIŞ

Öte yandan 1 sandıkta Bulut’un oylarının başka partiye yazıldığını fark eden Seçim Kurulu, yanlışlığı düzeltirken, Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.

CHP seçim sonuçlarına itiraz etti MHP'li adayın oyları yükseldi - 2. Resim

CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu

OY FARKI 517'YE ÇIKTI

Böylelikle oy farkı 517’ye çıktı.CHP seçim sonuçlarına itiraz etti AK Partili adayın oyları yükseldi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Adana Demirspor engelini 4 golle aştıFenerbahçe kazandı! 2 oyuncu Karagümrük maçında cezalı duruma düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...