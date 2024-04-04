CHP Van depremi! DEM Partili ismin mazbatasının iptali için başvurdu parti ihraç ediyor

04 Nisan 2024 00:10 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 00:36

CHP, Van'ın Saray ilçesindeki yerel seçim sonuçlarına itiraz etti. DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Davut Acar'ın mazbatasının iptal edilmesini isteyen CHP Saray İlçe Başkanlığına İlçe Seçim Kurulu'ndan ret yanıtı geldi. Bu başvuru sonrası parti de karıştı ve başkan yardımcısını ihraç etmek için parti harekete geçti.

CHP Saray İlçe Başkanlığı, Saray İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına sunduğu dilekçede, DEM Parti adayı Acar'ın terörle ilgili davalarda yargılanıp yargılanmadığının araştırılmasını talep etti.

Başkanlığa sunulan dilekçede, "31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde Van ili Saray ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlık seçimlerine katılmış bulunmaktayız. Söz konusu seçim sonuçlarında rakip parti (DEM Parti) adayı Davut Acar'ın seçilmesi önünde engel teşkil edebilecek terörle ilişkili davalarda yargılanıp yargılanmadığı, yargılanmış ise memnu haklarından mahrum bırakılıp bırakılmadığı, devlet memuru vasıflarının taşıyıp taşımadığı hususlarında araştırmaların yapılarak, bu durum söz konusu ise mazbatasının iptalini bilgilerinize arz ederim." ifadelerine yer verildi.

Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Acar hakkında "kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığından", itiraz yolu açık olmak üzere talebin reddine karar verdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Davut Acar seçimde 51,16 oy oranıyla ilk sırada yer almıştı. CHP'nin adayı Kemalettin Araci ise yüzde 28,29 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

CHP İHRAÇ EDİYOR!

CHP parti yönetimi, seçimi kazanan DEM Partili adayın memnu haklarının incelenmesi için başvuru yapan CHP Saray İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Arslan’ın ihraç etmeye karar verdi.