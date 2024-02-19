CHP ve DEM Parti uzlaştı: Esenyurt adayı Ahmet Özer oldu

19 Şubat 2024 16:28 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 16:44

CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta aday gösterdiği Ali Gökmen’in adaylığının geri çekilmesinin ardından, 'kent uzlaşısı' kapsamında aday gösterilecek yeni ismin Prof. Dr. Ahmet Özer olduğu öğrenildi. Özer'in daha önce 2015 seçimlerinde HDP adaylığı sırasında "Devlet kurmak Kürtlerin hakkıdır" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bu adaylık sonrası DEM ve CHP iş birliğini akılara getirdi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'deki son gelişmeleri canlı yayında şu sözlerle aktardı:

AHMET ÖZER'İN TARTIŞILAN 'KÜRT DEVLETİ' SÖZLERİ

"CHP DEM Parti ile arasına mesafe koymaya çalışıyordu, en azından İstanbul'da. Ekrem İmamoğlu doğrudan görüşme yapmıyordu. Ve geçen hafta görüşmelerin kesildiği bilgisi geldi. Anlaşılamadı denildi. DEM Parti her yerde aday çıkaracak denildi. Ondan sonra tekrar ilişki hızlı ve sıcak bir şekilde yeniden başladı. İstanbul'da ortaklaşa kararlar alındı DEM Parti ile birlikte. Şimdi bunu CHP kullanmasa bile rakipleri kullanacak. Kimin nasıl aday yapıldığı ortadayken iktidar cephesinin bunu kullanmaması mümkün değil.

Prof. Dr. Ahmet Özer'in 'Devlet kurmak Kürtlerin hakkı' açıklaması herkes çarşaf çarşaf üzerinde duracak. Ahmet Özer HDP'den de aday olmuştu. HDP'nin adayını şimdi CHP'nin adayı diye halka anlatmak çok kolay olmasa gerek. CHP'nin rakipleri bunu deşifre edecektir.

"DEM'İN DESTEĞİ OLMADAN CHP KAZANAMAZ"

DEM Parti İBB adayı çıkarsa bile Esenyurt'ta yapılan bu uzlaşma CHP ve DEM'i yan yana getirecektir. CHP'ye terörle iş birliği yapma suçlaması yöneltilecektir. Bunu açıklamakta her zaman zorlanıyor zaten CHP. Fakat İstanbul'da işler o noktaya gelmiş ki, DEM'in desteği olmadan herhangi bir sonuç almaları mümkün gözükmüyor. En azından CHP'liler açısından. Yani Ekrem İmamoğlu'na kazandırabilmek için tüm riskleri göze almış vaziyetteler. DEM Parti seçmeninin mümkünse tamamının desteğini alabilmek için bu tip hamleleri yapmaktan kaçınmıyorlar.

"İSTANBUL DIŞINDA DA İŞ BİRLİĞİ OLABİLİR"

Artık seçimlere kısa bir süre kala belki daha farklı hamleleri de belki göreceğiz. Belki İzmir'de, Urfa'da, Adana'da... Adana'da da daha belli değil. DEM Parti aday göstereceğini açıklamıştı ama açıklanmadı. Yani sadece İstanbul'da değil başka şehirlerde de CHP ve DEM Parti yan yana görüntü verecek. Bu da tabii seçmenin oy verme davranışını olumsuz etkileyecektir. Özellikle İmamoğlu'na oy vermeyi düşünen muhafazakar ve milliyetçi seçmenin kararını bir kez daha gözden geçirmesine neden olur.

"MİLLİYETÇİ SEÇMEN İMAMOĞLU'NA OY VERMEZ"

Bence seçimin kaderini DEM Parti seçmeni değil milliyetçi seçmen belirleyecek. DEM ile iş birliği yapan bir CHP'ye, Ekrem İmamoğlu'na milliyetçi seçmenin oy vereceğini zannetmiyorum."