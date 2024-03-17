CHP ve DEM Parti ortak adayı Ahmet Özer'den dikkat çeken 'ayrılık' teklifii

17 Mart 2024 22:01 - Güncelleme : 17 Mart 2024 22:29

CHP'nin kendi adayını geri çekmesinin ardından HDP ile yaptığı 'kent uzlaşısı' görüşmeleri kapsamında İstanbul Esenyurt ilçesinde aday gösterdiği Ahmet Özer'den Esenyurt'u İstanbul'dan ayırmakla ilgili bir çıkış geldi. Esenyurt'un il olmasıyla ilgili soruya Özer referanduma götürülebileceği yanıtını verdi. Özer'in bu sözleri sosyal medyada tepki çekti,

Rudaw'a verdiği röportajda Özer "Esenyurt’un il olması da gündemde. Esenyurt'un ileride il olmasını bekliyor musunuz, eğer olursa sizin için işler daha mı kolaylaşır yoksa zorlaşır mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Esenyurt zaten yedi büyükşehirden daha büyük bir ilçe. Yedi büyükşehirden, 57 ilden de büyük bir ilçe burası. Esenyurt’un il olup olmaması aslında genel idarenin vereceği bir karardır. Tabi Esenyurt halkı da bir referandum ile böyle bir talepte bulunabilir. Ama bizim şimdi gelir gelmez hemen böyle bir takım çalışmalarımız yok. Bakacağız edeceğiz. Biz Esenyurt'u Esenyurt olarak planlamaya çalışıyoruz il de olsa, ilçe de olsa sahip çıkacağız, bizim önceliğimiz burayı kalkındırıp güzelleştirmek."

Ahmet Özer, "Esenyurt'un ileride il olmasını bekliyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Esenyurt'un il olup olmaması aslında genel idarenin vereceği bir karardır. Tabi Esenyurt halkı da bir referandum ile böyle bir talepte bulunabilir. Bakacağız edeceğiz. Biz Esenyurt'u Esenyurt olarak planlamaya çalışıyoruz" cevabını verdi.

CHP ve DEM Parti'nin uzlaşı adayı Prof. Dr. Ahmet Özer'in 'Devlet kurmak Kürtlerin hakkı' açıklaması da isminin açıklanmasının ardından yeniden akıllara gelmişti. Özer'in Esenyurt'u İstanbul'dan ayırma teklifi sosyal medyada tartışılmaya başlandı.