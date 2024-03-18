CHP yasal süreç başlatacak! Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken açıklama

18 Mart 2024 12:50 - Güncelleme : 18 Mart 2024 13:29

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntüleri, Türkiye'nin gündemine oturmuş konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. CHP'de eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar" dediği iddia edilmişti.

CHP'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Kaftancıoğlu'nun "Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar" dediğine yönelik haberlere yalanlama geldi. Açıklamada ek olarak; haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacağı aktarıldı.

"İFADELER VE HABERLER GERÇEK DIŞIDIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yayın kuruluşlarında önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun söylediği iddia edilen ifadeler yayınlanmıştır. Söz konusu ifadeler ve haberler gerçek dışıdır. Yalan haberleri yapan ve yayanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır"

NE OLMUŞTU?

Canan Kaftancıoğlu’nun CHP İstanbul İl Binası satın alınma işlemi sırasında çekildiği söylenen video için “Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Benim haberim yok” şeklinde ifadelerinin olduğu iddia edilmişti.