CHP yönetiminden aday tartışmalarına cevap: Her doğum sancılı olur 

25 Şubat 2024 04:36 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 04:42

Yerel seçimler kapsamında adaylarını belirleyen ana muhalefete partisinde bazı bölgelerde aday isimler patlak verdi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için aday gösterilmediğini iddia edenler, yeni yönetimin anketlerde manipülasyon yaptığı için aday olmadığını söyleyenler artarken son olarak ise Hatay krizi sonuca bağlanmıştı. Hatay'da Lütfü Savaş yeniden aday gösterilmiş ve CHP içindeki karmaşa ise son bulmuştu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, parti yönetimi bu tartışmalara cevap verdi. Yeni yönetimi eleştirenlere karşı parti yönetimi, "Her doğum sancılı olur" yorumunu yeniledi.

"ÖN SEÇİM SÖZÜMÜZ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNEYDİ"

Partinin değişimle birlikte yeni ve genç isimleri aday yaptığını söyleyen kurmaylar, "Ön seçim sözümüz milletvekili seçimleri içindi ve bunu yerine getireceğiz. Parti genç adaylarıyla yeni neslini hazırlıyor ve adaylarımıza güveniyoruz. Bunun dışında parti içinde eleştiri ve tartışmalar her seçim sürecinde olur. Ancak artık bundan sonra seçimlere az bir süre kaldı ve tüm partililerin birlikte partinin başarısı için çalışması gerekiyor. Önemli olan isimler değil, parti ve partinin başarısıdır" yorumunuda bulunuyor.