CHP'de aday belirsizliği: Hatay'da Lütfü Savaş, Esenyurt'ta Ali Gökmen'e çizik

18 Şubat 2024 16:32 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 16:41

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara'da düzenlenen toplantıyla 31 Mart seçimlerindeki belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkan adaylarıyla sahnede tek tek poz verirken, eski genel başkanlardan Kemal Kılıçdaroğlu ile Altan Öymen'in yanı sıra, deprem bölgesindeki Hatay'da büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilmesi tepki çeken Lütfü Savaş toplantıya katılmadı.

Lütfü Savaş'ın toplantıya davet edildiği, Ankara'ya geldiği ancak katılmama kararı aldığı öğrenildi.

LÜFTÜ SAVAŞ ANONS EDİLMEDİ

Parti teşkilatı ve tabanında büyük tartışmalara yol açan Lütfü Savaş krizi yeniden gündeme geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde başkan adayı Lüftü Savaş'ın ismi okunmadı.

ANKET SONUÇLARI BEKLENİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, aday tanıtım toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Henüz bir karar almadık. Karar genel başkanda. Araştırma sonuçlarını bekliyor. Hatay adayları anons edilecek ama Hatay'ın belediye başkan adayı anons edilmeyecek" demişti.

BUGÜN YARIN BELLİ OLACAK

Lütfü Savaş'ın isminin üstüne çizik atıldığı konuşulurken, CHP kaynaklarından alınan bilgiye göre; Hatay'a yeni bir isim bulma arayışına giren parti, bu gece veya yarın yapılacak toplantıda yeni adayı açıklayacak.

"HATAY İÇİN ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLADIK"

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de Lütfü Savaş'ın aday tanıtım toplantısına katılmadığını belirterek, "CHP, seçmenin sesine kulak tıkayan bir parti değil. Çağrılar üzerine anket yaptırdık. Hatay için bir kere daha çalışmamız gerektiğini anladık. Bu kapsamda Lütfü Bey şu an aramızda değil" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: ALTERNATİF ÜRETEMEDİK

Eleştirilere rağmen mevcut başkan Lütfü Savaş'a karşı daha güçlü bir alternatif bulamadıklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Lüftü Savaş’a da birkaç eleştiri oldu. Bunları da duyduk, kaydettik. Sosyal medyayı da önemsiyoruz. Ama Hatay’ın ne dediğini önemsiyoruz. Hatay’da beşinci anket için sahadayız. Hatay için Lütfü Savaş’tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda zaten o da buna hayır demiyor. Ancak şu ana kadar Lütfü Savaş’a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz. Son kararı partimiz verecek. Lüftü Savaş hatasız değildir, eleştiriden muaf değildir. Ama Lütfü Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir" dedi.

ESENYURT'TA İTTİFAK İHTİMALİ ARTTI

CHP'nin aday tanıtım töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı. Ancak aday tartışmasının yaşandığı ilçelerden Esenyurt es geçildi. Parti Meclisi'nde adaylığı geçen Ali Gökmen'in ismi anons edilmedi.

Bu gelişme, Esenyurt'ta CHP ile DEM Parti arasındaki iş birliğinin sağlandığı ihtimalini güçlendirdi.