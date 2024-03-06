CHP'de DEM Parti kargaşası! Özgür Özel 'sürçü lisan' demişti Burcu Köksal geri adım atmadı 

06 Mart 2024 21:52 - Güncelleme : 06 Mart 2024 23:26

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, seçim koordinasyon merkezi açılışında DEM Parti'lileri kızdıracak bir açıklamada bulundu.

Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı açılışta "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadesini kullanmış ve dikkat çekmişti.

CHP LİDERİ ÖZEL KÖKSAL'I DÜZELTTİ

Afyonkarahisar'daki açılışın ardından Uşak'a geçen CHP lideri Özel, burada Köksal'ın sözlerini düzeltmeye çalıştı. Özel, yaptığı açıklamada "Demin Afyon'dan geldim ve Burcu Başkandan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon belediyesinin de, Uşak belediyesinin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşak ve Afyonlulara açıktır" dedi.

BURCU KÖKSAL GERİ ADIM ATMADI!

Gazeteci Barış Yarkadaş'a konuşan Köksal, DEM Parti söyleminin bir dil sürçmesi sonucu değil, bilerek söylediğini itiraf etti.

Burcu Köksal'ın kendine sarf ettiği sözleri aktaran Yarkadaş şunları söyledi:

"Burcu Köksal bana Özgür Özel'in tam tersini söyledi. Ben belediye başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar belediyesini DEM'liler yönetmeyeceğim. Dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim sözüm üzerinden konuştum."

TGRT HABER'DE GÜNDEME GELDİ

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan gazeteci Murat İde ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, DEM Parti ile CHP arasındaki kargaşayı değerlendirdi.

"CHP İÇİN İYİ OLMADI"

Burcu Köksal'ın partiye zarar vereceğini söyleyen İde, "CHP içerisinde her daim ayakta olan bir damar var ve onların tepki göstermesi doğal. Burcu Hanım daha önce de kongre zamanı bayılmıştı. Sonuç itibari ile ben belediye başkanı olsam ben de aynı şeyi söylerdim fakat 'kent uzlaşısı' açısında CHP'nin bir tasarrufu varsa bunu da bilerek konuşmak lazım. Afyonkarahisar'da bunu ifade etmenin farklı bir dili olabilirdi. Sonuç olarak her yerde bu konuşulacak. Bu durum partiye zarar verir. Bence CHP için iyi olmamış.

"ÖZGÜR ÖZEL, DEM-CHP İLİŞKİSİNİ GİZLEMİYOR "

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise DEM Parti ve CHP arasındaki anlaşmanın parti genel başkanı tarafından da gizlenmediğini söylerken, "İstanbul'da DEM Parti ile CHP iş birliği yapıyor. Özgür Özel'in kendi açıklaması da var zaten, anlaşmayı gizlemiyor." dedi.