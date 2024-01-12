CHP'de Erdal Beşikçioğlu krizinin perde arkası: Mansur Yavaş cephesi kırgın, adaylıktan çekilme olacak mı?

12 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:47

Tüm Türkiye'nin adeta 'Behzat Ç' olarak tanıdığı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut Belediye başkan adayı olması CHP'de krize neden oldu. Başkent kulislerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıktan tepki için çekileceği söylentisi yayıldı. Peki bu olayın perde arkasında ne yaşandı? İşte detaylar...

Beşikçioğlu ile ilgili karar MYK’da herhangi bir itiraz olmadan kabul edlip ve Parti Meclisi’ne (PM) sunulacak aday listesinde yerini almıştı. Beşikçioğlu kararının duyulması üzerine Mansur Yavaş’ın bu karara itiraz ettiği iddiaları gündeme geldi.

YAVAŞ'IN ÖZARSLAN ISRARI

İddialara göre; Yavaş'a Beşikçioğlu'nun isminin telaffuz edildiği ancak Etimesgut isminin geçirilmediği belirtildi. Yavaş da 'Meclis çoğunluğunu almam lazım' diyerek Etimesgut için İYİ Parti'de istifa eden Mesut Özarslan'ın aday gösterilmesinde ısrar ediyor.

"MANSUR BAŞKAN OLUMLU KARŞILAMIŞTI, KRİZ YOK ADAYIMIZ BELLİ"

Öte yandan Sözcü gazetesine konuşan CHP lider Özgür Özel, sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut'tan aday gösterilmesinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir krize neden olmadığını belirtti. CHP lideri, ''Bugün Etimesgut’ta gençlerde, sosyal medyada en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli.” dedi.