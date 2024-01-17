CHP'de gerilim artıyor! Cem Küçük son kulisi paylaştı: Özel İmamoğlu'ndan rahatsız

17 Ocak 2024 03:09 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 03:10

Türkiye adım adım yerel seçimlere hazırlanırken partiler de bir bir adaylarını açıklamaya devam ediyor. Kritik seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gerilim artıyor. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, CHP lideri Özgür Özel'in, yerel seçimlerde İstanbul'dan yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız olduğunu söyledi.

"ÖZEL, İMAMOĞLU'NDAN RAHATSIZ"

TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Cem Küçük, edindiği son kulis bilgisini paylaştı. Cem Küçük, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız olduğunu söyledi. Özgür Özel'in İmamoğlu'na karşı harekete geçtiğini söyleyen Cem Küçük, "Kemal beyin ekibiyle temas halinde, Ankara'da ofis açılıyormuş" dedi.

"KARŞI HAMLE İÇİN KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİYLE DİRSEK TEMASI"

Yaşar Tüzün'ün İdare Amirliği için oylanacağını söyleyen Cem Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kulis bilgim var. Özgür Özel de İmamoğlu'ndan rahatsız. Kemal beyin (eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu) ekibiyle temas halinde. Engin Özkoç'a da Ankara'da bir ofis açılıyormuş. İmamoğlu'na mukavemet için... Yani ona karşı siyaset yapmak için. Çünkü İmamoğlu'nun istekleri, dayatmaları bitmiyor. Şu aday olsun bu aday olsun diye. Hem mevcut milletvekillerinin çoğunluğu hem de Özgür Özel bu durumdan rahatsız."