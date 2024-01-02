CHP'de 'iş birliği' trafiği: Özel ve Yavaş'tan peş peşe kritik temaslar

02 Ocak 2024 20:17 - Güncelleme : 02 Ocak 2024 20:31

Siyasi partileri yerel seçim hazırlıkları tüm hızılya devam ediyor. İYİ Parti'den 'ret' cevabı alan CHP, kritik bölgelerde belediyeleri kaybetmemek için iş birliği trafiğini sürdürüyor. CHP'den bir kez daha Ankara'da aday gösterilen ABB Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

ANKARA İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

Demokrat Parti'nin Genel Merkez’inde gerçekleşen ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede, yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İkili görüşmede; Yavaş’ın, Uysal’a Ankara’da beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdiği bildirildi.

ÖZEL DE KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Özel’e, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

CHP ADAYLARINI PERŞEMBE GÜNÜ DUYURACAK

Öte yandan CHP'de yerel seçim için aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de parti tüzüğü gereği, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylar, PM onayı ile belirleniyor. Bugüne kadar düzenlenen PM toplantılarında, aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 de belde belediye başkan adayı açıklandı.

Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 7 büyükşehir, 12 il, 77 büyükşehir belediyesine bağlı ilçe, 147 ilçe belediyesi, 108 belde belediye başkan adayını belirleyen CHP'de perşembe günü yapılacak PM'de yaklaşık 150 aday daha resmen kamuoyuna duyurulacak. CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak.