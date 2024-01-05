Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye aday göndermesi! Ceketini çıkarıp kollarını sıvadı: İktidar olana kadar giymeyeceğiz

05 Ocak 2024 11:15 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul’daki yerel seçim çalışmalarına bugün resmen başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday lansmanında, yerel seçimlerde yeniden aday olacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tam yol ileri" sloganıyla seçim çalışmalarına start verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, lansmanda söz aldı. Açılış konuşmasını yapan Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı.

ÖZGÜR ÇELİK: İSTANBUL İTTİFAKI'YLA YENİDEN BAŞARACAĞIZ

"İstanbul 2019’dan beri katılımcı, adil bir yönetim tarafından yönetiliyor. Ekrem İmamoğlu yönetiminde önemli başarılar elde etti. Bu başarılar büyük engellemelere maruz kaldı. Hizmetleri engellemeye çalışanlara sesleniyorum. Burada cezalandırmaya çalıştığınız CHP değil, Ekrem İmamoğlu değil, İstanbullulardır ve İstanbullular bunu görüyor. Güzel yürekli ülkemizin güzel insanları bu tabloyu hak etmiyor. Bu yüzden tarihi bir seçim. 2028’e giderken halkımıza umut olacağız.

Biz bu ülkenin çimentosuyuz. CHP, 'Yurtta barış' diyen, 'Dünya’da barış' diyen Gazi Mustafa Kemal’in partisidir. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde halkın gönlüne sevgi tohumları ekeceğiz. İstanbul’un 39 ilçesinde 30 bin sandığı 100 bin kişiyle savunacağız. İstanbul’u yeniden kazanacağız. Bunu İstanbul İttifakı’yla başaracağız. Mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız, mutlaka kazanacağız!"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

"Napolyon’un bana dünyayı verseniz ona başkent yaparım dediği şehirde, Fatih Sultan Mehmet’in çağ açıp çağ kapattığı şehirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin ziğneti dediği şehirde 5 yıldır hizmet veren Ekrem İmamoğlu’nun yeniden 5 yıl hizmet vermesi için bir aradayız.

Bir ülkenin olabilmesi için o ülkenin ordusunun sınırlarını koruması ve bir sözleşmesi olması lazım. Bir sözleşmemiz var. Hepimizin üzerinde mutabık olduğu bir anayasamız yok ama ilk dört maddesinde mutabık olduğumuz bir anayasamız var. O anayasa, değiştirilene kadar hepimizi bağlıyor. Eğer siz o anayasanın bir maddesini yok sayarsanız başka birinin de başka bir maddeyi yok sayma tartışmasını kabul edersiniz. Öyle yapay bir gündemle karşı karşıyayız, birileri çıkıp bu madde benim için yok diyor. Sebebi kendi güttüğü kan davası.

CAN ATALAY VE KAVALA'YA SELAM

Burada iki büyük ailenin temsilcileri var. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi ailesidir, diğeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu iki ailenin ortak bir çocuğu var: Tayfun Kahraman. Burada Tayfun Kahraman nezdinde, Can Atalay’ı, Osman Kavala’yı, Çiğdem Mater’i selamlamak isterim.

Bu insanlar her biri temsil ettikleri meslek grubu yöneticileri olarak Gezi Platformu’nda yer aldılar. Bu insanlar dönemin başbakanıyla görüşmek istediler. Gezi’de bir kişinin daha burnunun kanamaması için çaba sarf ettiler. Bunun için altı madde istediler. Ne istiyorlardı? Ağaçları kesmeyin diyorlardı. Gezi Parkı’nı kesip yerine Topçu Kışlası yapmayın, AKM’yi yıkıp yerine AVM yapmayın, gençleri nezarethaneye atmayın diyorlardı. Bugün Gezi Parkı yerinde duruyorsa Mücella Yapıcı sayesinde, Can Atalay sayesinde, Mine Özerden sayesinde duruyor. Bugün AKM, AKM olarak duruyorsa arkadaşlarımız sayesinde duruyor.

AK PARTİ'NİN ADAYI HAKKINDA AÇIKLAMA

Hiçbir adaydan çekincemiz yok. Kimi getirirlerse getirirsinler, İstanbul'u 5 yıl daha Ekrem İmamoğlu yönetecek."

İMAMOĞLU: ENGELLEMELERİ AŞA AŞA USTALAŞTIK

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Onlar 25 yılda yaptıklarını, bizim 4,5 yılda yaptıklarımızla kıyasladılar. Bu başarı hepimizin başarısıdır. İstanbul olarak hep birlikte başarmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta Allah'ın izniyle yeniden kazanacağız. Hizmet ürettik, tecrübe kazandık. Artık engellemeler küçüldü, toza dönüştü, görmüyoruz artık. Önümüze çıkarılan engelleri aşa aşa ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı artık çok daha iyi biliyoruz. İstanbul başardı.

İstanbullu 2019'da değişim istediğini tüm dünyaya ilan etti. Mazeret yerine marifet göstermek için çalıştı. Onlar seni topal ördek yapacağız dediler ama biz atom karınca olduk. Onlar ayağımıza pranga bağladıkça biz zincirleri kırdık. Onlar milleti bölmeye çalıştıkça biz birleştirmeden yana olmaya devam ettik. İstanbul'a hizmette tarihin en hızlı koşucusu olduk. O kadar kızdılar ki, Ankara'da ne kadar müfettiş varsa üzerimize gönderdiler. Onlarca yıl kapısından tek denetçi geçmemiz iştirak şirketlerimizde denetim yağmuru oldu.

RAYLI SİSTEMDE REKOR

Bizim devraldığımız belediyede metro projeleri tamamen stop etmişti. Bazıları bir buçuk yıldır duruyordu. Raylı sistemlerde rekor kırdık. Bizden önceki metro hatlarının 4 kat fazlasını yaptık. Raylı sistemlerin ulaşımdaki payı yüzde 35'ten yüzde 42'ye çıktı. 45,7 kilometre daha yeni raylı sistem ekleyeceğiz.

İlk kez bizim dönemimizde 0-4 yaş arası çocuğu olan 614 bin anneye çocuklarıyla birlikte ücretsiz ulaşım hakkı verdik. 'Kimin parasıyla' dediler, ben de milletin parasını millete verdik dedim.

CEKETİNİ ÇIKARDI, KOLLARINI SIVADI: ONLARIN ADAYINI MERAK ETMİYORUM

Sayın Genel Başkanım, biz 6 Mayıs'ta çıkardığımız o ceketi hiç giymedik. Türkiye'de iktidar olana kadar hiç giymeyeceğiz. Ben onların adayını hiç merak etmiyorum.

İlk kez bizim dönemimizde 300 bin üniversiteliye burs, 350 bin ilk ve ortaöğretim öğrencisine eğitim desteği verdik. Hani yıllarca dediler ya CHP bizim burs vermemizi engelliyor. İki türlü yalan söylüyorlar. Birisini söyleyeyim; hayır, engellemiyorlar. Burs verdiler. Ama nasıl verdiler? Onlar çok şanslı insanlara burs verdiler. Bazı insanlara 200 bin dolar, 150 bin dolar verip sonra onları milletvekili ve parti yöneticisi yaptılar. Biz ise sadece bu yıl 100 bin kişiye kişi başı yedi bin 500 liradan 750 milyon lirayı anasının ak sütü gibi milletin evlatlarına verdik. Beş bini aşan öğrencimiz var.

Mecidiyeköy’ün meydanından Kadıköy’ün meydanına kadar yurt yapıyoruz. Oraya bir rezidans dikebilirdik. Mecidiköy Meydanı’ndaki yere ticaret alanı dikebilirdik. Hayır, arkadaşlarımızla oturduk burada yurt yapacağız dedik. Niçin? Çünkü öğrenciler İstanbul’a gelemiyor. 500 bini aşkın öğrenci ya üniversiteyi bıraktı, ya üniversiteye devam edemedi ya da üniversiteye başlayamadı. Gençlerin hayalleri yıkılıyor. O yüzden yurt yapmaya devam edeceğiz. İstanbul’un krizlere ve afetlere direncini arttırdık. Dört yılda 91 nazım imar planı güncelledik. Bakın bizden önce belediye meclis çoğunluğu da onlardayken yapamadıkları 100’e yakın imar planını başta AKP'li belediyeler olmak üzere bütün belediyelerle istişare içerisinde, şeffaflıkla çıkardık. Bu sayede binlerce vatandaşımız 40-50 yıl bekledikleri tapularının sahipleri oldular.

İstanbul’da hizmet ziyafeti başlayacak. Sizlerin kararlı iradesi görüldükten sonra iktidar artık daha fazla vatandaşla inatlaşamayacak. Biz de hiçbir siyasi hesaba kapılmadan evet hükümetle birlikte daha çok ve daha yakın çalışacağız. Bunun başka bir yolu yok. Hiçbir iktidar ülkenin en büyük şehrinin açık ve net iradesini yok sayamaz, sayamayacak. O yüzden bizimle birlikte çalışacaklar."