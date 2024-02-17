Seçmenden 'Kemal Deniz Bozkurt' itirazı: Esenyurt'a yapılmış bir haksızlık

17 Şubat 2024 23:15 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 22:51

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) adaylar tartışma konusu olmaya devam ediyor. Parti içi krize neden olan adaylar arasında en çok İstanbul adayları gündemde. CHP Sarıyer Belediye Başkan aday adaylarından parti yönetimine tepki geldi. CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de partisine tepki göstererek, adalet çağrısı yaptı. Esenyurt Yerel İnisiyatif Platformu da yaptığı basın duyurusunda ‘aday belirsizliği’ ile ilgili açıklama yapacaklarını duyurdu. Esenyurt'ta Kars-Ardahan-Iğdır dernek temsilcilerinin ve vatandaşların yer yer aldığı seçmen Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt'un yeniden aday olması için basın açıklaması yaptı.

"HENÜZ BİRİNCİ DÖNEMİ"

Bozkurt’un aday gösterilmemesinin CHP’nin adalet anlayışına ters olduğunu söyleyen grup sözcüsü Ahmet Kaya, “Kemal Deniz Bozkurt, birçok olumsuzluğa, tehdide, zorluğa rağmen çok başarılı bir şekilde görevini yürüten, hiçbir ahlaksızlığa bulaşmayan, onurlu ve başarılı bir şekilde görevini yürüten bir başkandır. Henüz birinci dönemi olmasına rağmen tekrar aday gösterilmemesini bizim aklımız almıyor, yüreğimiz de bu durumu kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

"UYARI MESAJIDIR"

Açıklamada, "Bu yapılan ne yoldaşlık hukukuna, ne dostluğa ne de ahlaka sığar. Bu durum bizim CHP’nin adalet anlayışına olan inancımızı ve güvenimizi sarsmıştır. Bu yanlışın bir an önce düzeltilmesi Kemal Deniz Bozkurt un tekrar Esenyurt belediye başkanlığına aday gösterilmesi bizim için tartışmaya açık olmayan bir durumdur. Zira başkanın aday gösterilmemesi gençlerin geleceğinin tehlikeye atılması, Esenyurt’ta ki huzurun bozulması, Esenyurt’un geleceğinin tehlikeye atılması demektir. Eğer başkanımızın bizim bilmediğimiz bir kabahati varsa bize bildirilmeli eğer böyle bir şey yoksa ve adaylaştırılmıyorsa bunu bize yapılmış bir hakaret algılayacağımızı bildirmek isteriz. O zaman biz de bizi yok sayanları yok sayar, gereğini yaparız. Bu bir uyarı mesajıdır. Aksi taktirde kentimizin diğer bileşenleri ve ortak aklı ile yarından başlayarak kitlesel bilgilendirmelere başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildirmek isteriz.” ifadelerine yer verildi.

“ORTAYA ÇIKAN BELİRSİZLİK…”

Esenyurt Yerel İnisiyatif Platformu tarafından yapılan duyuruda, “Yerel seçim sürecinde Esenyurt Belediye Başkan adayının belirlenmesi konusunda ortaya çıkan belirsizliğe yönelik gerçekleştirilecek toplumsal buluşmamızda siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten memnuniyet duyarız” denildi.

Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı Tolgahan Erdoğan, "Esenyurt başkanına sahip çıkıyor" diyerek, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Esenyurt Halkı mevcut Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt'un yeniden aday gösterilmemesine tepki olarak yarın saat 14.00 da Esenyurt Tabela Meydanında yapacakları destek mitinginde bir araya gelecek."

"ESENYURT'UN EVLADINI BURADAN TEKRAR ADAY GÖSTERİN"

Sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş saat 14.00’te Esenyurt Belediyesi’nin önünde bir araya gelerek karara tepki gösterdi. Vatandaşlar hep bir ağızdan Bozkurt’a desteklerini ifade ederek, taşıdığı dövizlerle ‘Kemal Başkan yalnız değildir’ mesajını iletti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a destek olan İsmail Kalaycıoğlu, “42 yıldır Esenyurt’ta ikamet etmekteyim. Bütün seçimlerdeki belediye başkanı arkadaşlarla, arkadaşlığımız devam ediyor. Ama 5 yıldan beri, halkı yaşlısıyla, çocuğuyla her katmanını kucaklayan bir delikanlı. Genç, karizması, bilgi birikimi yerinde değerli bir arkadaşımız. Şu anda Esenyurt’ta Belediye Başkanı’dır. Ben vefalı bir insanım. Bu değerli kardeşimizin, Kemal Başkan’a yapılan yanlışı kabullenemem. CHP Genel Merkezi, İl Başkanlığına ve hemşehrim Ekrem İmamoğlu’na da buradan sesleniyorum. Bir yanlışa girmeyin, Esenyurt’un evladını buradan tekrar aday gösterin” dedi.

"GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUZ"

45 yıldır Esenyurt’ta yaşadığını söyleyen Ayşegül Aşık, “Kemal Deniz Bozkurt bir sürü şeyler yaptı. Hastane, okullar, kreşler, kapalı pazar ve camiler yaptı. Onun hakkı yenilmemeli. Tekrar başımıza geçsin. Onun geri dönmesini istiyoruz. Onu seviyoruz. Mahallemizin çocuğu, doğru ve dürüsttür. Hak yemeyen biridir. Esenyurt’u çok güzel yerlere getirdi” ifadelerini kullandı.