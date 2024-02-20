CHP’de kriz büyüyor: Tartışma sonrası İzmit adayı çekildi!

20 Şubat 2024 17:52 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 18:25

CHP’nin İzmit adayı, adaylıktan çekildi. Hürriyet'in adaylıktan çekilme kararının, İzmit Belediye Meclis listesi konusunda yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı ileri sürüldü. Hürriyet'in listeye itiraz ettiği ve bazı isimlerin değiştirilmesini istediği öne sürülüyor.

İlçe Başkanı Ercan ise bu taleplere karşı çıkmış ve listede değişiklik yapılmayacağını açıklamıştı. Hürriyet'in adaylıktan çekilmesi, CHP'de büyük bir boşluk oluşturdu. Ayrıca T24’ten Ergün Demir’in haberine göre Hürriyet, İzmit İlçe Başkanlığına adaylıktan çekildiğine dair dilekçeyi gönderdi.

ESENYURT VE GÜNGÖREN ADAYLARI DA DEĞİŞTİ

CHP, İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adayları olan Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’ın çekildiği yerlerine Prof. Dr. Ahmet Özer ve Yüksel Yalçın’ın aday olarak atandığını açıklamıştı.