CHP’de şimdi de 'dolar' krizi çıktı: Örgüt temsil edilmeyecek

21 Şubat 2024 21:58 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 23:05

Adaylarıyla tartışma konusu olan CHP’de Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı eski İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç’un dolar dağıttığı iddiaları ilçe gündemini sarstı. Koç’a mevcut belediye meclis üyelerinin destek vermediği gözlenirken, yeni meclis üyesi listesinin de ‘liyakatsiz’ yapıldığı eleştirileri de CHP’yi zora soktu.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ LİSTESİ DE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bazı partili üye ve yöneticilerin siyasi parti üyeliğinden istifa ettiği öğrenilirken, gazetecilerin ulaşmaya çalıştığı CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Özgür Erdem’in ise telefonlara geri dönüş yapmadığı belirtildi. Sosyal medyada tartışma konusu olan iddiaların yanı sıra belediye meclis üyeliği listesi de yeni bir tartışma konusu oldu.

İBB BAŞKAN DANIŞMANI KANTEKİN: ÖRGÜTÜN MECLİSİ?

CHP Eski Sultanbeyli İlçe Başkanı ve İBB Başkan Danışmanı Murat Kantekin, sosyal medya hesabından ‘Örgütün Meclisi’ adlı bir paylaşım yaptı. Paylaşımında meclis üyeliği sırasını eleştiren Kantekin, “2019’da Sultanbeyli’de hiç meclis üyemiz yok iken, 1. sıraya bir örgüt emekçisini, eski İlçe başkanımızı yazıp, dışarıdan gelen arkadaşlarımızı geri sıralara yazmıştım. Böylece, 25 sene sonra bir tane meclis üyesi seçtirsek bile örgütten biri seçilmiş olacaktı. 5 meclis üyesinin üzerine çıkabilirsek, İBB Meclisine yine örgütten biri gitmiş olacaktı. Neticede hesabımız tuttu ve 2 katından fazla oy arttırıp 25 yıl sonra meclis üyeleri seçtirdik, örgüt temsil edildi. O dönem, kurduğum bu yöntemi eleştirip örgüte beni kötüleyen arkadaşlar, şimdi elimizde hem İBB gücü hem de meclis üyeleri olduğu halde 1. sıraya örgüt dışından, AK Parti-SP çizgisinden gelen bir arkadaşı yazmışlar. 4. sırada da SP-AK Parti çizgisinden bir arkadaşı yazmışlar. Bir tane meclis üyesi seçilirse o arkadaşımız seçilecek, 5 taneden fazla seçilirse İBB Meclisine dışarıdan gelen o arkadaşımız gidecek. Yani örgüt temsil edilmeyecek.” diyerek tepki gösterdi.

“SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER”

Kantekin açıklamasının devamın şu ifadelere yer verdi:

“Elbette ‘oy getirsin’ diye parti dışından birileri yazılabilir ama mevcut kazanımdan sonraki sıralara yazılır. Böylece taşıdığı oyla seçilmiş olur. Örgütün zaten elindeki oyla değil. İşin daha ilginci, 2019’da biz o adımları atarken kapı kapı gezip bizi örgüte kötüleyenler, sosyal medyada çarşaf çarşaf yazanlar şimdi sessizliğe gömüldüler.

Elimizde hiç kazanım yokken atılan adımlar, elimizde kazanım olduğu halde atılan adımlardan daha ileri imiş. Sanırım sürekli, örgüte bizi kötüleyerek kapı kapı gezen birilerinin o günden bugüne ilkeli çizgisini bozmayan yol arkadaşlarımıza bir özür borcu var. İnşallah Sultanbeyli’de 10’dan fazla meclis üyeleri seçtirebiliriz, böylece İBB Meclisine örgüt emekçilerini göndermiş oluruz. İnşallah.”