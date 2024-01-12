CHP'deki aday kavgasının perde arkası ortaya çıktı: Tartışma oldu ama... 

12 Ocak 2024 20:53 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 20:55

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Parti Meclisi (PM) iki gün önce, merak edilen adaylar için bir araya geldi. Yaklaşık 200 dolayında il ve ilçenin belediye başkan adaylarının belli olması beklenirken aday belirleme sürecinde bazı krizler yaşandı.

CHP Mersin Milletvekili Ufuk Çakır'ın adayların belirlendiği toplantıyı toplantıyı basmak istediği öne süldü. "Ben Mersin Milletvekiliyim bana nasıl sormazsınız?" diyen Çakır, "Yeter ulan" diyerek isyan etti.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaşanan krizin ardından konuştu. Gergin anlar yaşandığı iddialarına ilişkin, "Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı. 20 metre bile birbirimize yaklaşmadık" dedi.

"20 METRE BİLE BİRBİRİMİZE YAKLAŞMADIK"

Başarır, "Bir tartışma oldu evet ama milletvekili ile bir kelime diyalogum olmadı. 20 metre bile birbirimize yaklaşmadık. Ben kendisini uzaktan gördüm. Sonra bağrışmalar oldu onları duydum. O sırada ben zaten salonun arkasındaydım sonra öne geldim. Sadece üzülüyorum bir tartışma olabilirdi olsaydı söylerdim. Parti meclisinde o sıra hafif bir ara vardı, daha sonra dışarıda bağırmış evet ama dediğim gibi kendisi ile bir diyalogum olmadı" diye konuştu.