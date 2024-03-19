CHP'deki para sayma görüntülerine Mehmet Ali Kulat'tan çarpıcı yorum: Oy verenler açıklama bekliyor 

19 Mart 2024 23:32 - Güncelleme : 19 Mart 2024 23:35

CHP'nin 2019 yılına ait olduğunu iddia ettiği para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma genişledi. Görüntülerdeki isimler ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da ifadelerine başvurulan süreç TGRT Haber'de değerlendirildi.

Gündem Özel programında konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, "Türkiye'de siyasetin finansmanı sorunlu bir iş. Aslında buzdağının çok uç bir noktasını görüyoruz. İmamoğlu’na oy verenler bu konuda açıklama bekliyor." diyerek eleştirdi.

"GİRİŞ VE ÇIKIŞI BELLİ OLMAYAN BİR PARA VAR"

Türkiye'de siyaset pahalı olduğunu ve yüksek paralar harcanarak yapıldığını belirten Kulat şunları söyledi:

Bir sürü yerde bir dolu adayı tanıdığım için söylüyorum. Maaşların resmi yöntemle yatırıldığını görmemiz biraz sınırlıdır. Bu böyle olunca da illegalite devreye giriyor. Legalite ortadan kalkınca garip bir süreç başlıyor. Biz buzdağının çok uç bir noktasını görüyoruz ki daha fazlası da harcanıyor. Seçimlerin bir maliyeti var sonuç olarak. Bu paraların en kolay gelişi inşaat rantıdır.

Ben bu seçimde para meselesinin çok etkili olacağı kanaatindeyim ama 12 gün kala başka bir gündemin meydana gelmemesi gerekir. Türkiye'de yaşıyoruz ve yeni olay bir öncekini etkiliyor. İktidar partisinde benzer durum olsa etkisi bu kadar olmazdı Muhalefet 'biz daha ahlaklı belediyecilik yapıyoruz' diyor ve girişi-çıkışı belli olmayan bir para ortaya çıkıyor.

GÖRÜNTÜLER SEÇMENİ NASIL ETKİLEDİ?

Son araştırmamızı yapıyoruz. İstanbul'da bana gelen bilgilere göre, İmamoğlu'na oy vermesi beklenen seçmenlerin bu konuda açıklama beklediğini görüyoruz. Muhalefetten tatmin edici açıklamalar gelmiyor. Başka bir gündem olmazsa bunun sandığa yansıması olur. Ekonomi çok iyi olmadığı için böyle dönemlerde ekonomik alandaki durumlar rahatsızlık yapar."