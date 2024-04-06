CHP’den Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbata kararına ilişkin açıklama

06 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 17:17

CHP, Hatay İl Seçim Kurulu’nun Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını Mehmet Öntürk'e vermesi yönündeki kararına ilişkin açıklama yayımladı.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nda Hatay'a ilişkin itirazlarımız ile ilgili süreç devam ederken sadece maddi hataları tespit edip düzeltmemizden dolayı bile aradaki fark 2569'a düşmüşken Hatay'da iktidar ve İl Seçim Kurulu eliyle iş oldubittiye getirilmeye çalışılmaktadır.

YSK sistemine göre Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığında 38 bin 899 geçersiz oy bulunmaktadır. Yani iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katı olan oy geçersizdir. Bu oyların seçimi sonucuna etki edebileceği açıktır. Hatay İl Seçim Kurulu’nun aldığı karar bu nedenle seçim hukukuna göre değil siyasi saiklere göre alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

&LDQUO;BU KARAR BİZİM NEZDİMİZDE HÜKÜMSÜZDÜR'

İtiraz olan seçim çevrelerinde itiraz süreci devam ettiği müddetçe mazbatanın verilmeyeceğine ilişkin YSK kararının, Hatay İl Seçim Kurulu tarafından yok sayıldığının vurgulandığı açıklamada “YSK'da Hatay'a ilişkin itirazlarımız devam ederken alınan bu karar bizim nezdimize hükümsüzdür. YSK'nın bu kararı İl Seçim Kurulu tarafından yok sayılmaktadır Anayasayı tanımayan Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi’nden sonra seçim hukukunda en üst yetkili kurulan Yüksek Seçim Kurulunun kararı İl Seçim Kurulu tarafından yok sayılmaktadır. Bu kararı yok sayan İl Seçim Kurulu’nun itiraz süreci devam ederken verdiği bu mazbata da meşru değildir. Bu nedenle YSK’ya itirazların devam etmesinden dolayı mazbatanın verilmesinin engellenmesi için yarın sabah saat 08.00'de başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.