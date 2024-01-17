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17 Ocak 2024 18:54 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:57

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçti: Rozetini Akşener taktı!

CHP'den istifa ederek bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı. Atay'ın rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
CHP&#039;den istifa edip İYİ Parti&#039;ye geçti: Rozetini Akşener taktı!
CHP, İstifa

Aydın'da CHP’den geçen eylül ayında istifa eden eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı bugün gerçekleşti.

Toplantı öncesi partiye yeni katılanlara rozetleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.

Partiye katılanlar arasından 2023 yılının eylül ayında CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Atay'da yer aldı.

CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçti: Rozetini Akşener taktı!

"HAYATIM BOYUNCA HEP İYİ BİRİ OLMAK İÇİN ÇALIŞTIM"

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atay'ın "Ben hayatım boyunca İYİ biri olmak için çalıştım. Kötülükle hiçbir zaman yan yana durmadım" sözleri dikkat çekti.

Atay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben hayatım boyunca İYİ biri olmak için çalıştım. Kötülükle hiçbir zaman yan yana durmadım. Bundan sonra da yolumuza İYİ insanlarla devam edeceğiz. Efeler'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Sonunda mutlaka İYİ'ler kazanır."

CHP'li meclis üyesi Tevfik Göksu'yu ve AK Parti'yi övdü ortalık karıştı

CHP’den ihracı istenen Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, Adıyaman’da hemşerileri olan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu tebrik edince CHP’li Meclis üyeleri tepki gösterdi.

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