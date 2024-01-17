CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçti: Rozetini Akşener taktı!

17 Ocak 2024 18:54 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 18:57

Aydın'da CHP’den geçen eylül ayında istifa eden eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı bugün gerçekleşti.

Toplantı öncesi partiye yeni katılanlara rozetleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı.

Partiye katılanlar arasından 2023 yılının eylül ayında CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Atay'da yer aldı.

"HAYATIM BOYUNCA HEP İYİ BİRİ OLMAK İÇİN ÇALIŞTIM"

Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atay'ın "Ben hayatım boyunca İYİ biri olmak için çalıştım. Kötülükle hiçbir zaman yan yana durmadım" sözleri dikkat çekti.

Atay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben hayatım boyunca İYİ biri olmak için çalıştım. Kötülükle hiçbir zaman yan yana durmadım. Bundan sonra da yolumuza İYİ insanlarla devam edeceğiz. Efeler'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Sonunda mutlaka İYİ'ler kazanır."