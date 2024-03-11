CHP'den para sayma görüntülerine belgeli cevap 

11 Mart 2024 19:51 - Güncelleme : 11 Mart 2024 22:38

Henüz yeri belli olmayan bir ofiste, CHP'li olduğu iddia edilen isimlerin para saydığı iddialarına ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi. Görüntülere ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan jet hızında cevap geldi.

Paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğu belirtilen yazıda, görüntülerin 2019 yılına ait olduğu aktarıldı.

CHP'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur.

"GÖRÜNTÜLERE İL BAŞKANLIĞI DEĞİL"

"4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı çıkarma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir."

"BİR TUĞLA DA SEN KOY' KAMPANYASINA AİT PARALAR..."

Açıklamada, il binasının satın alınması konusunda, 2019 yılı yazında 'Bir Tuğla da Sen Koy' isminde bağış kampanyası yapıldığı, görüntülerin 9 Aralık 2019'da mal sahibine kapora ödenmesine ait olduğu da belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.