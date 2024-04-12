CHP'den teleferik kazası sonrası hamle: 10 vekili bölgeye gönderdi

12 Nisan 2024 22:35 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 22:45

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen, içinde vatandaşların bulunduğu teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgeye gece uçuş kabiliyetine sahip Jandarma helikopteri gönderildiğini duyururken teleferikte mahsur kalan 184 vatandaş için çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise uzman ekiplerin olay yerinde olduğunu ve kazazedeleri sağlıklı şekilde kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

10 VEKİL BÖLGEYE GİDİYOR

Çevre illerden kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği kazanın ardından CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel bölgeye 10 vekilin yönlendirildiğini söylerken kazayı detaylarıyla araştıracaklarını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özgür Özel, "Antalya Konyaaltı'nda teleferik faciasında yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor" dedi.

"KAMUOYUNU BİLGİLENDİRECEĞİZ"

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız" diyen Özel, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras koordinatörlüğünde İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket halinde. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz" diye konuştu.