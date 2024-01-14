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14 Ocak 2024 20:14 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 20:26

CHP'li belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Komplo kurdular

Trabzon’daki tek CHP belediyesi olan Beşikdüzü’nün belediye başkanı Ramis Uzun, aday seçiminde hile yapıldığını komplo kurulduğunu belirterek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: TGRT Haber
CHP&#039;li belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Komplo kurdular
CHP, Trabzon, İstifa

Trabzon’daki tek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyesi olan Beşikdüzü'nde Ramis Uzun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cahit Erdem’in aday gösterilmesi sebebiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Uzun açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"HALKIMIZA YAPILAN EN BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Taraflı il ve ilçe örgütümüzün dayatması ile ön seçime dahi gidilmeden ve kamuoyu araştırması yapılmadan yapılan atama kabul edilebilir değildir. Üyelerimize ve halkımıza yapılan en büyük saygısızlıktır. Şahsıma ön seçim yapılacak dediler de girmedim mi? Ön seçimden çıkacak aday adayı ile senin aranda kamuoyu araştırması yapılacak dediler de hayır mı dedim?

CHP'li belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Komplo kurdular

"BU DURUM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL İSTİFA EDİYORUM"

Başkan Ramis Uzun sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bunların hiçbiri yapılmadan üyelerimizin sadece yüzde 35 ile seçilen geri kalanının kabul etmediği kişi çeşitli hileler ile aday ilan edilmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Üyelerimize haksızlık edilmiştir. Şahsıma ve halkımıza kurulan bir komplodur. Kabul edilemez. Şahsıma, üyelerimize ve halkımıza yapılan bu komployu kınıyor, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum" dedi.

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