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22 Şubat 2024 16:19 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 16:36

CHP'li gencin sözüne Hamza Dağ'dan jet cevap: Zaten buradasınız

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Hamza Dağ, sokakta CHP broşürü dağıtan gençlerle karşılaştı. Bir CHP'li gencin “gümbür gümbür geliyoruz” demesi üzerine Dağ’ın 'Zaten buradasınız' cevabı yüzleri güldürdü.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamza Dağ, AK Parti, Yerel Seçim, İzmir

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dağ bugün de Menderes ilçesindeydi.

Vatandaşlarla sohbet eden Dağ, projelerini anlattı. Seçmenleri ile tek tek tokalaşan Dağ, bir grup CHP broşürü dağıtan gençlerle karşılaştı.

"KİMSE SİZE KIZAMAZ"

Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüsü gençler arasında gülümseten diyalog yaşandı. Hamza Dağ, “kızlar merhaba” deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ’ın, “Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz” sözü üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.

CHP'li gencin sözüne Hamza Dağ'dan jet cevap: Zaten buradasınız - 1. Resim

"ZATEN BURADASINIZ"

O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri, “gümbür gümbür geliyoruz” demesi üzerine Hamza Dağ’ın “Zaten buradasınız” cevabı herkesi gülümsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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