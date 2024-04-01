CHP'li Hasan Akgün rekor kırdı: 7 kez üst üste kazandı

01 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 10:45

Sandıkların açılmasıyla birlikte CHP Büyükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanmaya başlayan Büyükçekmeceliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü beklediler.

Seçim Koordinasyon Merkezi’ne gelen Başkan Akgün burada sevgi gösterileri ile karşılandı.

"MAZBATAMI OPERASYONA MARUZ KALAN ARKADAŞLARIMA GÖNDERİYORUM"

Burada bir konuşma yapan Akgün, 7 kez üst üste belediye başkanlığı koltuğuna oturmanın Türkiye’de bugüne kadar kimseye nasip olmadığına vurgu yaparak şöyle konuştu:



"Allah’a çok şükür halkımızın bu teveccühünün değerini bugüne kadar bildim. Bugünden sonra da ekiplerimle beraber, arkadaşlarımla beraber aynı şekilde bileceğiz. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Daha büyük sorumluluk yüklendiğimizi biliyoruz. Gece gündüz çalışarak halkımızı daha çok mutlu ederek daha mutlu Büyükçekmeceliler, daha benzersiz Büyükçekmece yolunda emin adımlarla kesinlikle yürüyeceğiz. İnşallah Yüce Allah da bizim yardımcımız olacaktır.

Ayrıca her seçimde Büyükçekmece’de seçimden 1-2 ay önce bana operasyon düzenlemişlerdir. 7 seçimde 5 operasyon. Seçimden sonra da ‘pardon, bir şey yok’ demişlerdir. O operasyon gören arkadaşlarıma bu mazbatamı gönderiyorum. Operasyon gören arkadaşlarımız bu şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayan, İstanbul’un en yetişmiş belediyecilerinden birileridir. Ne yaparsanız yapın doğru bir tanedir, iki tane değildir. Biz doğru yolda yürümeye devam edeceğiz.

Bu kadar yerel seçimlerde devletin bütün kurum ve kuruluşlarını seferber etmenin Türk demokrasisine hiçbir faydası olmadığını, zarar verdiğini hatta bize puan kazandırdığını aldığımız sonuçlardan gördük. Sonuç Büyük İstanbul halkı, Büyükçekmece ailemiz, 86 milyonluk Türkiye bugün iktidara ‘dur’ demiştir ve tek başına sahaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri halkımız bir yeni misyon yüklemiştir. Bunu hem biz çok iyi bileceğiz hem de iktidar bunu iyi anlaması lazım.

Bu saatten sonra görev bizde, sorumluluk bizde. Ülkenin geleceğini biz üstleneceğiz. Ülkemize, milletimize, memleketimize, Büyükçekmece ailemize ve tüm yarışa çıkmış kazanmış arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı işler yapacağımıza inanıyorum. Birlikte tam gaz, tam yol ileri devam edeceğiz."