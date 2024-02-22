CHP’li isim açıkladı: Gürsel Tekin yeniden sahalara mı dönüyor?

22 Şubat 2024 20:25 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 20:49

Yusuf Özgür Bülbül / tgrthaber.com.tr

Yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Esenyurt düğümü Prof. Dr. Ahmet Özer ile çözüldü. CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, adaylığı sonrası ilk kez konuştu. “Esenyurt’a dışarıdan atanan ve yabancı bir isim” eleştirilerine cevap veren Özer, kentin yabancısı olmadığını söyledi.

Kentin sosyolojik yapısını anlatan Özer, “Esenyurt varlık içinde yokluk yaşayan bir şehrimiz” diye konuştu. Her kesimden oy almaya talip olduğunu ifade eden Özer, Esenyurt’ta demografik bir şişme olduğunu aktardı. Özer, Esenyurt’un bütün İstanbul’un yükünü sırtladığını ve çökmek üzere olduğunu ifade etti.

Eski CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. CHP'li Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerinin tüzük ve programlarında yer aldığını, partinin çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırıldığını dile getirmişti.

“KENDİSİYLE KONUŞTUM”

CHP Esenyurt Adayı Prof. Dr. Ahmet Özer’in Gürsel Tekin ile ilgili sarf ettiği sözler ise dikkat çekti. Özer, “Gürsel Tekin, çok yakın dostum. Benim kampanyama da gelip çalışacak İnşallah. Kendisiyle de konuştum.” diye konuştu.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van’da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü.

1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir.

Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır ve üç dil bilmektedir.