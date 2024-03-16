Kerimoğlu'ndan dikkat çeken CHP çıkışı: Anavatan'laşmasına DEM Parti'lileşmesine izin vermeyiz

16 Mart 2024 00:32 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:47

TGRT Haber canlı yayınında CHP içindeki tartışmalı süreci ve aday belirleme stratejisini değerlendiren Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin aday yapılmamasını eleştirdi.

“İSTANBUL’DA İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ”

“İstanbul'daki 39 belediye başkanları arasında tanınırlığım çok düşük çıktı” diyen Kerimoğlu, “Anket firmaları genel olarak seçimlere doğru seçimlerin başa baş gittiğini söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir ve Ankara'da açık farkla alacağını İstanbul'da ise ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Ama anketlerin manipülatif olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

MEZHEP TARTIŞMASI

Kurultay’da yaşananların İstanbul’daki aday tercihinde bir kenara bırakılması gerektiğini dile getiren Kerimoğlu, “Mezhep ve etnik kimliği üzerinden tartışmak avantaj olamaz ama dezavantaj da olamaz” diye konuştu.

“CHP'NİN ANAVATAN'LAŞMASINA DEM PARTİ'LİLEŞMESİNE İZİN VERMEYİZ”

İmamoğlu’nu destekleyen isimlerin İstanbul’da aday olduğunu ifade eden Kerimoğlu şunları kaydetti:

"Alevi vatandaşların CHP ile gönül bağı var, akıl bağı var. CHP'nin gelişmesi için katkı sunarlar. Gönül kırgınlığı olanlar var. Sosyal medyada bunu güçlü şekilde ifade edenler var. Ben Alevi Kürt üzerinden bir aday değerlendirmesi olduğunu düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile bağı olan belediye başkanlarının aday yapılmadığını görüyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 9 arkadaşımızın hiçbiri aday yapılmadı. Nereli olduğunun bir önemi yok. Rövanşist bir anlayışa dönüştü. Hasan Akgün başarılı da Şükrü Genç çok mu başarısız. Kemal Çebi devam ediyor da aynı ölçekte Esenyurt'ta Kemal Deniz başarısız diye mi aday olmadı? İmamoğlu ile yol yürüyenler aday yapıldı. Biz atadan dededen Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim partililiğimiz kimsenin karar vereceği bir şey değil.CHP'nin Anavatan’laşmasına DEM Parti'lileşmesine izin vermeyiz. Biz CHP'nin kurucu değerlerinden taviz verilmesine asla taviz vermeyiz. Biz partimizin laikliğine, devrimciliğine tam bağımlı insanlarız."