CHP'li meclis üyesi Tevfik Göksu'yu ve AK Parti'yi övdü ortalık karıştı

11 Ocak 2024 22:29 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 22:48

Türkiye'de yerel seçimler hızla yaklaşırken, İBB Meclisi'nde bir ilk yaşandı. İhracı istenen CHP'li meclis üyesi AK Parti'yi övdü, partisini ise eleştiri yağmuruna tuttu. Eleştirilere CHP sıralarından tepki geldi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın üçüncü birleşimi Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. İBB Meclisi’nde yapılan toplantıda CHP’den ihracı istenen Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy gündem dışı söz aldı.

Toplantıda söz alan Tüy, İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı döneminde İmamoğlu’na karşı çıkarak Şişli’de bir otelin satışına ret verdiği için ihraç edildiğini ifade etti. Mehmet Ali Tüy, depremde Adıyaman’da gösterdiği başarılardan ötürü Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu tebrik etti. Meclis Üyesi Tüy’ün AK Partili Belediye Başkanlarını tebrik etmesinden sonra AK Partili Meclis üyeleri, Tüy’e alkışlarla destek verirken, CHP’li Meclis üyelerinden de tepki gördü.

CHP’den ihracı istenen Beşiktaş Meclis Üyesi Mehmet Ali Tüy, “Ben yanılmıyorsam 2022’nin Nisan ayında gündemi gördüm ve o gün ki grup vekilimiz Doğan Subaşı'na, ben buna her ne kadar da tüm grup başkanları oy birliğiyle karar almış olsalar da Swissotel’in coğrafik olarak Beşiktaş'ta. Ben Beşiktaş'ta 6 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Şu an da oranın meclis üyesiyim. ‘Bu otelin satışında kamu yararı görmüyorum, kamu zararı görüyorum. Kamu yararı olduğuna dair ikna edilirse vazgeçerim, ret vermem. Ama ben kamu yararı görmediğim için ret vereceğim’ dedim. Ve sanıyorum meclis başkanım da hatırlar. 15 dakika sonra gündem çekildi.

Mayıs ayına getirildi, komisyona havale edildi. Haziran ayına geldi. Özgür Öz arkadaşım bana destek verdi. Hatta destek verirken de bir espri yaptım. Dedim ki ‘Özgür sen çok gençsin, siyasi ikbalin var. Ben siyasi ikbalimi de ayaklar altına alarak, özelinde Beşiktaş'ın genelinde de İstanbul'un tek taş pırlanta olan bu yerin satılmasına karşı çıkacağım. Başarılı olabilirim ya da olamam.’ Sonuçta yüce adalet, yargı, istinafı da buna dahil, bizi haklı buldu. Burada da sevgili grup başkan vekilime şunu söylemek istiyorum. ‘Haklılığımızı yargı tescil etti. Sizlerin de tescil edilmesini istiyorum’. Çünkü halen disiplinde ihraç dosyamız beklemektedir” şeklinde konuştu.

"TEVFİK GÖKSU VE ABDURRAHMAN DURSUN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Meclis üyesi Mehmet Ali Tüy, “Adıyaman depreminde kendileri burada yoklar. Hemşerisi olmaktan gurur duyduğum Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman'daki her noktaya ama her noktaya zamanında yetişmiş. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamış bir Adıyamanlı olarak bunu gözlemlediğim için değerli hemşerim Abdurrahman Dursun’a ve Tevfik Göksu’ya teşekkür ederken tabii sayın başkan beni sıkıştırdı. Bir cümleyi unuttum. Yine alkışlayacaklar ama Türkiye'nin yüz yıllık siyasi tarihinde Kürt sorununa, ilk defa kabul edin ya da etmeyin ben öyle düşünüyorum. Başarılı olamadı. Sayın Tayyip Erdoğan ve partisi olmuştur. Kürtlere samimi olarak yaklaştı ama başarılı olamadı” dedi.

"MEHMET BEY'İN KONUŞMALARI ŞAHSINI BAĞLAR"

Mehmet Ali Tüy’ün CHP grubuna haber vermeden konuşma gerçekleştirdiğini söyleyerek tepki gösteren CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, “Gruplar meclis öncesinde, grup başkan vekilleri ve grup yönetimleri konuşur. İşte meclisi bugün nasıl yürüteceğiz diye biliyorsunuz bir karar alır. Bunu 5 yıldır yapıyorsunuz, 5 yıldır meclis başkanısınız. İlk defa bugün böyle bir şey gördük.

Önce söylediniz ki bugün yazılı önerge ve gündem dışı konuşma yok. Gündeme geçmeden önce de Mehmet Ali Bey'e söz verdiniz. Mehmet Ali Bey tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesidir ama bugünkü konuştuğu ve konuşma yöntemi grubumuzla ilgili değildir, grubumuzun bilgisi dahilinde değildir, grubumuzun izni dahilinde değildir. Gündem dışı konuşma talebi bizden size gelmemiştir. Bu konuşmayı siz kendi inisiyatifinize verdiniz. Meclis başkanısınız bu sizin hakkınızdır. Ama şu bilinsin ki kamuoyu tarafından Mehmet Ali Bey'in konuşmaları grubumuzu, partimiz değil, şahsını bağlar” şeklinde konuştu.