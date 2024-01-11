CHP'li seçmenden boykot kararı: Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'dan aday gösterilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor

11 Ocak 2024 13:56 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:31

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler Türkiye'yi derinden sarstı... Binlerce binanın yerle bir olduğu depremlerden en fazla zarar gören illerden biri de Hatay'dı...

Asrın felaketinin ardından hakkında istifa çağrılarıyla gündeme gelen Cumhuriyet Halk Parti’li (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Parti Meclisi (PM) tarafından yeniden aday gösterdildi. Savaş'ın tekrar aday gösterilmesinin ardından tepkiler de çığ gibi büyüdü.

BİRÇOK SEÇMENDEN 'OY VERMEME' KARARI

Asrın felaketinde on binlerce canlarını kaybeden vatandaşlar sosyal medya üzerinden CHP yönetimine ve Savaş'a ateş püskürdü. Birçok CHP'li seçmen Lütfü Savaş kararından vazgeçilmemesi takdirinde sandığa gitmeyeceğini açıkladı.

"İSTANBUL'DA SİZE OY ATMAYACAĞIZ"

İşte muhalif seçmenden gelen bazı tepkiler:

"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Vatandaşlar, "Onur ve şerefim üzerine yemin ederim seni başkan yaptırmamak için elimden geleni yapacağım.", "CHP Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la devam etme kararı almış. Ben şu an Hatay'dayım, elim ayağım titriyor.", Hatay'daki yıkımdan 1.derece sorumlu olan Lütfü Savaş, depremden sonra görevden alınmalı ve bizzat CHP tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmalıydı. Fakat bunu yapabilecek bir yapı elbette ki yoktu. Bugün de kendisini yeniden aday göstermekten utanmayan bir yapı var" diyerek CHP'nin Savaş kararına tepki gösterdi.

CHP'DEN LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, yerel seçimlere ilişkin aday belirleme sürecine dair açıklamalarda bulundu. İzmir ve Antalya'da değerlendirmelerin sürdüğünü söyleyen Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığının geri çekileceği iddiasını da yalanladı.