CHP'liler Memleket Partisi seçim aracının önünü kesip saldırdı

26 Mart 2024 21:47 - Güncelleme : 26 Mart 2024 21:48

Ataşehir'de, Memleket Partisi'ne ait seçim aracı CHP bürosunun önünden geçerken partililer yolunu kesip araca hasar verdi.

İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi'nde CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel adına seçim çalışması yapılan irtibat bürosundaki bazı partililer tarafından, Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan adayı Reşat Şahin Öztürk adına çalışma yapan aracın önü kesildi.

CHP'liler ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu bazı partililer, aracın ses sitemine zarar verdi.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Memleket Partisine ait aracı kullanan Ömer Faik Doğanay, İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.

Doğanay'ın olaya ilişkin ifadesinde, "Memleket Partisi Ataşehir Belediyesi Başkan adayı Reşat Şahin Öztürk'ü yakinen tanırım. Kendisine seçim sürecinde yardımcı olmaktayım. Üzerinde Memleket Partisi afişleri, logoları, Reşat Şahin Öztürk'ün resimleri, ses sistemleri bulunan araç ile İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde seyir halindeydim. Cadde üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünden geçerken kalabalık bir grup aracımın önünü kesti. Bu kalabalık içerisindeki tanımadığım şahıslar araca vurmaya başladılar. Aracın ön camları açık olduğu için beni de darp etmek istediler. Araya birileri girerek beni olay yerinden uzaklaştırdı. Olay sonrası aracı kontrol ettiğimde ön camın şoför kısmına yakın yerde çatlak olduğunu gördüm. Beni darp etmeye çalışan, kullandığım araca zarar veren şüpheli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Şikayetin ardından polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Öte yandan konuyla ilgili Memleket Partisi'ne ait sosyal medya hesabı X'ten yapılan paylaşımda, "Ataşehir Belediye Başkan adayımız Reşat Şahin Öztürk'ün seçim aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Demokrasi getireceğini iddia eden siyasi partilerin böylesine bir demokrasi ayıbına imza atması kabul edilemez. Üçüncü yolu engelleyemeyeceksiniz, Memleket Partisini durduramayacaksınız." ifadesi kullanıldı.

Bu paylaşımı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.