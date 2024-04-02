CHP'lilerden Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde darp!

02 Nisan 2024 23:37 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:38

Gaziosmanpaşa'da seçim sonrası gerginliği yaşanıyor. CHP adayı Hakan Bahçetepe 107 bin 636 oy aldığı sandıklardan birinci çıkarken Hasan Tahsin Usta 106 bin 757 oyda kaldı. AK Parti sonuçlara itiraz ederek seçim kuruluna başvurdu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li aday Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gelerek mali işler biriminde görevli Tahsin Uysal ile görüşmek istedi. Bu sırada mevcut başkanlığın yönetim kadrosuyla karşılaşınca tartışma yaşandı. Çağrıcı darp edildiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı ile Bahçetepe arasında büyüyen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, Bahçetepe'nin yanında bulunan bir kişi Ali Çağrıcı'nın telefonunu elinden aldı. Daha sonra Hakan Bahçetepe ile yanındaki kişi belediyeden ayrıldı.

Olayın ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden Çağrıcı'nın şikayette bulunması üzerine, polis ekipleri Hakan Bahçetepe ile görüştü.

Bahçetepe, telefonun olay esnasında yanında olan Furkan Ongün tarafından alındığını belirterek, Ongün'ün telefonu kendi arkadaşlarından düşmüş olabileceğini düşündüğü için aldığını savundu.

Yapılan araştırma sonucu ulaşılan Ongün, polis merkezinde ifade verdi.