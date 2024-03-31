CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı il! Bu tablo beklenmiyordu

31 Mart 2024 23:57 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:45

Kastamonu'da kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi oyların çoğunu alarak kazandı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı. Sandıktan çıkan bazı sonuçlara göre CHP uzun yıllardır kazanamadığı bazı illeri yeniden kazandı.

CHP'nin sürpriz olarak kazandığı illerden biri de Kastamonu oldu. CHP'nin adayı Hasan Baltacı yüzde 75 ile açılan ilk sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 48'ini alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Tahsin Babaş ise oyların yüzde 36'sını aldı.

Sonuçların duyurulmasının ardından binlerce vatandaş, Kastamonu il merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kutlama yaptı.



Alana gelerek seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Baltacı, "Ne dedik, bu şehre adaletle buluşturacağız dedik. İnşallah bunu başaracağız. Bizim Hasan'ı anlatmam lazım. Bizim Hasan ben gibi bir kişi değil. Ben Hasan Baltacı ama 'Bizim Hasan' kocaman bir aile. Bizim Hasan, umut eden mücadele eden kararlılıkla inançla memleketine sahip çıkanlardır. Bizim Hasan bu şehri rantçıların elinden kurtarmak için komşusunun kapısını çalandır. 'Bizim Hasan' isimsiz bir kahramandır, gece gündüz çalışandır. Biz hepimiz 'Bizim Hasan'ız. Herkese teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

CHP 1977 Yerel Seçimlerinde yüzde 53 oy alarak sandıktan birinci parti çıkmıştı. 1989 yılında SHP yüzde 36 oy almıştı.