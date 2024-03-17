CHP'nin aday tanıtım toplantısında gerginlik! 

17 Mart 2024 17:54 - Güncelleme : 17 Mart 2024 17:55

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Adana'ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi gerginlik yaşandı.

Özgür Özel programa katılmak için ASKİ Spor Salonu'na gitti. Bu esnada Özel’i takip etmek için gelen basın mensupları da salona giriş yapmak istedi.

BASIN MENSUPLARI İÇERİ ALINMADI!

Ancak basın mensupları polisler tarafından programa alınmadı. Görevli polisler basın mensuplarının kimliklerini kontrol etmelerine rağmen içeri girişi engellendi.

Bu sebeple basın mensuplarıyla görevli polis memurları arasında gerginlik yaşandı. Kısa bir süre sonra basın mensupları salona giriş yapılınca gerginlik sona erdi.