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    • 10 Ocak 2024 22:21 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 00:02

    CHP büyükşehir adaylarını belirledi! İşte o il ve ilçeler... 

    CHP PM toplantısının ardından, aralarında Adana, Mersin ve Aydın büyükşehirlerinin de bulunduğu 200 civarında il ve ilçe belediye adaylarını açıkladı. Üç büyükşehirde de mevcut başkanlarla devam eden CHP, merakla beklenen İzmir adayını ise önümüzdeki günlere bıraktı. 

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
    Chp, Aday, Il, Seçim

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)  14.00'da başlayan MYK'nin ardından Parti Meclisi (PM), adayları belirlemek için bir araya geldi. PM toplantısı sonrası aralarında Adana, Mersin ve Aydın'ın da bulunduğu 200 dolayında il ve ilçenin belediye başkan adayı belli oldu. 

    AYNI BAŞKANLARAL YOLA DEVAM 

    CHP yönetimi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yeniden aday göstererek 'yola devam' dedi. 

    CHP'Lİ VEKİLDEN TEBRİK 

    Kulislere göre, PM'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Zeydan Karalar ile yola devam etme kararı aldı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, sosyal medya hesabından Karalar'ı tebrik etti.

    ADANA

    Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar

    Adana Ceyhan: Kadir Aydar

    Adana Pozantı: Şenol Eroğlu

    Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz

    Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk

    'TOPAL EFE' YENİDEN ADAY

    Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı Özlem Çerçioğlu, yeniden aday oldu. Aydın'da diğer 10 ilçe belediyesi de belli oldu. 

    AYDIN

    Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu

    Aydın Buharkent: Ali Okkalı

    Aydın Efeler: Anıl Yetişkin

    Aydın İncirliova: Osman Gökmen

    Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan

    HATAY'DA DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

    Kulislere göre Parti Meclisi (PM) CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, mevcut başkan Lütfü Savaş oldu.

    ANKARA VE İSTANBUL İLÇELERİNDE DURUM...

    CHP kulislerinde yer alan bilgiye göre, Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Beyoğlu’nda İnan Güney, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Silivri’de Bora Balcı, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Kartal'da Gökhan Yüksel, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Eyüpsultan’da Bülent Özmen ve Tuzla’da Eren Ali Bingöl’ün PM’nin onayına sunulduğu belirtildi. 

    Bu isimler dışında Güngören'de Temel Akkoç, Başakşehir'de Mesut Öksüz, Sancaktepe'de Alper Yeğin,  Bayrampaşa'da Hasan Mutlu, Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe de adaylıkları kesinleşen isimler oldu.

    ANKARA'DA 'AMİRİM' KRİZİ  

    CHP MYK, "Behzat Ç" dizisindeki başkomiser karakteriyle hafızalar kazınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkan adayı gösterme kararı aldı.

    Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu’nun adaylığına itiraz ettiği ve aday gösterilirse adaylıktan seçileceği öne sürüldü. 

    Haberler>Politika>CHP büyükşehir adaylarını belirledi! İşte o il ve ilçeler... 
    CHPadayilseçim
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