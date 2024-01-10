CHP büyükşehir adaylarını belirledi! İşte o il ve ilçeler...
CHP PM toplantısının ardından, aralarında Adana, Mersin ve Aydın büyükşehirlerinin de bulunduğu 200 civarında il ve ilçe belediye adaylarını açıkladı. Üç büyükşehirde de mevcut başkanlarla devam eden CHP, merakla beklenen İzmir adayını ise önümüzdeki günlere bıraktı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 14.00'da başlayan MYK'nin ardından Parti Meclisi (PM), adayları belirlemek için bir araya geldi. PM toplantısı sonrası aralarında Adana, Mersin ve Aydın'ın da bulunduğu 200 dolayında il ve ilçenin belediye başkan adayı belli oldu.
AYNI BAŞKANLARAL YOLA DEVAM
CHP yönetimi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu yeniden aday göstererek 'yola devam' dedi.
CHP'Lİ VEKİLDEN TEBRİK
Kulislere göre, PM'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Zeydan Karalar ile yola devam etme kararı aldı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, sosyal medya hesabından Karalar'ı tebrik etti.
ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar
Adana Ceyhan: Kadir Aydar
Adana Pozantı: Şenol Eroğlu
Adana Saimbeyli: İsmail Durmaz
Adana Tufanbeyli: Ahmet Aktürk
'TOPAL EFE' YENİDEN ADAY
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı Özlem Çerçioğlu, yeniden aday oldu. Aydın'da diğer 10 ilçe belediyesi de belli oldu.
AYDIN
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu
Aydın Buharkent: Ali Okkalı
Aydın Efeler: Anıl Yetişkin
Aydın İncirliova: Osman Gökmen
Aydın Karpuzlu: Tuğrul Ozan
HATAY'DA DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ
Kulislere göre Parti Meclisi (PM) CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı, mevcut başkan Lütfü Savaş oldu.
ANKARA VE İSTANBUL İLÇELERİNDE DURUM...
CHP kulislerinde yer alan bilgiye göre, Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Beyoğlu’nda İnan Güney, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat, Silivri’de Bora Balcı, Küçükçekmece'de Kemal Çebi, Kartal'da Gökhan Yüksel, Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık, Eyüpsultan’da Bülent Özmen ve Tuzla’da Eren Ali Bingöl’ün PM’nin onayına sunulduğu belirtildi.
Bu isimler dışında Güngören'de Temel Akkoç, Başakşehir'de Mesut Öksüz, Sancaktepe'de Alper Yeğin, Bayrampaşa'da Hasan Mutlu, Gaziosmanpaşa'da Hakan Bahçetepe de adaylıkları kesinleşen isimler oldu.
ANKARA'DA 'AMİRİM' KRİZİ
CHP MYK, "Behzat Ç" dizisindeki başkomiser karakteriyle hafızalar kazınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkan adayı gösterme kararı aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Beşikçioğlu’nun adaylığına itiraz ettiği ve aday gösterilirse adaylıktan seçileceği öne sürüldü.