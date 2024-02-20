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20 Şubat 2024 01:31 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 01:57

CHP'de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş aday oldu

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile ilgili kararını verdi. Partiden yapılan açıklamada Savaş’ın adaylığının devam edeceği belirtildi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
CHP&#039;de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş aday oldu
CHP, Hatay

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile ilgili kararını verdi. Partiden yapılan açıklamada Savaş’ın adaylığının devam edeceği bildirildi.

Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

“CHP’NİN HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Kaynak: TGRT Haber
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