20 Şubat 2024 01:31 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 01:57
CHP'de Hatay düğümü çözüldü! Lütfü Savaş aday oldu
CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile ilgili kararını verdi. Partiden yapılan açıklamada Savaş’ın adaylığının devam edeceği belirtildi.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile ilgili kararını verdi. Partiden yapılan açıklamada Savaş’ın adaylığının devam edeceği bildirildi.
Partiden yapılan açıklama şu şekilde:
“CHP’NİN HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş’ın adaylığının devamına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”
Kaynak: TGRT Haber