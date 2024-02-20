CHP'de düğüm çözüldü! Savaş, Hatay'da vatandaşlara seslendi: Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar

20 Şubat 2024 16:10 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 16:55

CHP'de Hatay düğümü sonunda çözüldü. CHP lideri Özgür Özel, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile dün yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı. Savaş'tan adaylıktan çekilmesini istedi. Ancak Lütfü Savaş bu talebe karşı çıktı. Savaş, bağımsız aday olma sinyali verdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise CHP'de sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Genel merkeze davet edilen Savaş'a Hatay adayı olduğu tebliğ edildi. Kararın kesinleşmesinin ardından Lütfü Savaş, Hatay'da vatandaşlara seslendi.

"HİZMET İÇİN YOLA ÇIKANLAR ASLA YORULMAZLAR"

Savaş'ın konuşmasından satır başları:

"Hizmet için yola çıkanlar asla yorulmazlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyoruz ve onun emanetine sahip çıkıyoruz. Çıktığımız yolda bize irade, güç, vizyon gerek... Ama en çok yürek gerek yürek.

GÖKHAN ZAN VE HALUK LEVENT'E GÖNDERME

Aileniz, anneniz, çocuklarınızı güvendiğiniz birine teslim edersiniz. Bu güven parayla, şöhretle olmuyor. Şarkı söyleyerek de olmuyor top oynayarak da olmuyor. Hatay bizim canımız, Samandağ bizim canımız, İskenderun bizim canımız, hepiniz bizim canımızsınız"

ÖZEL'DEN LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI

Öte yandan bugün partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın adaylığı hakkında aday belirleme sürecinde en uzun mesaiyi Hatay'da harcadıklarını kaydetti. Özel, anket sonuçları ve örgüt talepleri doğrultusunda karar aldıklarını söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde çalıştık, gereğini yaptık. Lütfü Savaş reklam filminde oynamak istemedi. Lansman toplantısında son güne kadar sahada olan bir anket istedik. Sayın Lütfü Savaş orada da yer almadı anlayış gösterdi. Ertesi gün genel merkezimizde toplandık. MYK salonumuzda toplam 40 kişi oturduk. Bütün anketler değerlendirildi. Biz mesajımızı da aldık. Gece saat 03.00'te Lütfü Savaş'ın da yakınlarını kaybeden bir depremzede olarak, ilk gece yaptığı açıklamaları da not ederek, kendi özeleştirimizi de yaparak, Hatay'da sayın Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı verdik"