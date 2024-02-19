CHP'nin logosu mu değişti? Logoya 'Özel' dokunuş

19 Şubat 2024 14:46 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 15:04

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP'nin Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel'in partinin logosunda değişikliğe gittiği iddia edildi.

Özel'in katılımı ile dün Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında logo detayı dikkatlerden kaçmadı.

"ORJİNAL LOGOYA GERİ DÖNÜLDÜ"

CHP’nin yeni logosu olan kırmızı zemin üzerinde altı beyaz ok, 1931'de CHP'nin "Cumhuriyet Halk Fırkası" simgesi olarak kullanılan logoyla benzerlik taşıdığı görüldü. Logodaki değişiklik sosyal medyada gündem olurken bazı partililer bu kararı 'orijinal logoya geri dönüldü' olarak yorumladı.

BAYKAL VE KILIÇDAROĞLU DA DEĞİŞTİRMİŞTİ

Partinin logosu eski genel başkanlar Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de değiştirilmişti. Özgür Özel döneminde de yapılan ilk değişikliklerden biri bu oldu.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Logoda değişikliğe gidildiği iddiası üzerine partiden henüz resmi bir açıklama gelmedi. CHP'nin resmi internet sitesinden de halen eski logo kullanılıyor.