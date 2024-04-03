CHP’nin önde tamamladığı Beykoz'da yeniden sayım kararı 

03 Nisan 2024 21:19 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:20

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz'daki belediye başkanlığı seçimi için AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine harekete geçti. Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı reddetme kararını bozarak, oy pusulalarının tekrar sayılmasına hükmetti.

İl Seçim Kurulu'nun açıklamasında, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na iletilen dilekçede, bazı sandık sonuç tutanaklarında geçersiz oyların nedenlerinin yazılmadığı veya bu nedenlerin belirsiz olduğu, ayrıca Beykoz Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına göre ilk iki aday arasında sadece 1433 oy farkı olduğu, fakat geçersiz oyların sayısının 5167 ile bu farkı aştığı belirtildi. İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı reddetme kararının geçerli bir temeli olmadığına ve oyların yeniden sayılması gerektiğine karar verildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını bozarak, ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.

Karar doğrultusunda ilçede oy pusulaları Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nda tekrardan sayılacak.

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te de itirazların reddedildiğini hatırlatan Çelik çifte standart olduğunu iddia etti.

Özgür Çelik'in açıklaması şu şekilde:

"Beykoz’da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı. Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz. Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez!"

BEYKOZ SONUÇLARI

31 mart günü gerçekleşen seçimlerde CHP Adayı Alaattin Köseler yüzde 45.87 oyla seçimi önde tamamlamıştı. AK Parti adayı Murat Aydın ise yüzde 44.91 oyla ikinci sırada yer almıştı.