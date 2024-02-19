CHP'nin seçmediği Şükrü Genç TGRT Haber'de duyurdu: Aday gösterilmezsem bağımsız çıkacağım

19 Şubat 2024 21:49 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 00:01

CHP'de aday belirleme sürecine 1 gün kala kriz sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve Parti Meclisi aldığı kararla İstanbul'da bazı bölgelerde aynı adaylarla seçime girmeme kararı aldı.

Bunlardan biri de Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç oldu. Yerine Oktay Aksu'nun gösterildiği Şükrü Genç TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"EVRAKLARIM HAZIR, BEKLİYORUM"

Sarıyer'de ve İstanbul genelinde seçimin kaybedileceğini söyleyen Genç, "Ben dün akşam saatine kadar vakit vermiştik. Bugün açıklamamızda kararımızı duyurduk. Genel Başkanımız beni aradı. Bir girişimde bulunmamızın partiye zarar vereceğini söyledi. Benim endişem var Sarıyer'de CHP seçimi kaybedecek ve bununla birlikte İstanbul'da da seçimi kaybedecek." dedi. Genç, Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklarken, "Evraklarımı hazırladım. Partinin kararı değişmezse yarın bağımsız aday olacağım" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT ADAYIN ANKETLERDE PUANI DÜŞÜK"

Mevcut seçilen adayın Sarıyer'e uygun olmadığını ve Oktay Aksu isminin coğrafyaya yabancı olduğunu söyleyerek, "Kimse burada kendini yabancı hissetmez. Dışarıdan birini belediye yadırgar. Açıklanan adayın anketlerde puanı düşük. Benim mevcut adaya destek vermem seçimi bize geri getirmez" diye konuştu.

Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir partili burada kendisini yabancı hissetmez. Biz 15 yıl öncesinde başlarken kalkınma planı oluşturduk. Yeni gelen birisi bu planın takibini yapamayacak. Bu nedenle ben bir dönem daha yapmak istedim. Gelecek adayın da yetişmesini sağlarız dedik. Ancak böyle bir sürprizle karşılaşınca getirecek sıkıntıları anlattık. Sarıyer'e dışarıdan birisi gelse yadırganır. Oktay Aksu yabancı sayılır"