CHP’nin yeni Esenyurt kararı sonrası TİP’den dikkat çeken hamle

20 Şubat 2024 21:09 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 21:10

Esenyurt’ta CHP’nin yeni bir aday açıklaması üzerine Türkiye İşçi Partisi (TİP) adayı Saim Kendir’i geri çektiğini duyurdu. Daha önce adaylarını açıkladıktan sonra basına da tanıtma kararı alan TİP, CHP’nin aday değişikliği sonrası farklı bir hamle yaptı.

“KAYBETTİREN OLMAMAK İÇİN…”

Tgrthaber.com.tr’nin partili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Saim Kendir adaylıktan çekildi. TİP’li yetkililerin açıklamasında, “Merhabalar bugün parti genel merkezimizle yapılan son istişareler üzerine kaybettiren olmamak adına Esenyurt belediye başkanlığı adayımızı kent uzlaşısı adayı karşısında geri çekme kararımızı siz değerli basın emekçilerine ifade edip, yapılacağı bildirilen aday tanıtım programının iptal edildiğini saygıyla bildiririz” bilgisi geçildi.

Daha önce Ali Gökmen ismini açıklayan CHP’de Gökmen’in sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geri çekildiği ifade edilmişti. X hesabında CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı yazan Gökmen’in bugün bu ibare yerine “Cumhuriyet Halk Partisi” yazdığı görüldü. Gökmen2in seçim çalışmaları sadece 2 gün sürmüştü.

VANLI AHMET ÖZER’E BIRAKILDI

CHP ve DEM Parti’nin uzlaşması sonrası Gökmen’in yerine Vanlı Prof. Dr. Ahmet Özer aday gösterildi. 2019 yılında Esenyurt’un CHP adayı tarafından kazanılmasında HDP’nin aday çıkarmayıp destek vermesinin de önemli etkisi olmuştu.

1960 Van doğumlu olan Özer, Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

HDP’DEN ADAY OLDU

Özer, 1991’de Diyarbakır’da bulunan GAP Belediyeler Birliği’nin kuruluşuna öncülük etti. 2009 yılında ABD’de yaptığı araştırma sonucu yazdığı “11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme” taktim tezi ile SDÜ’de profesör oldu.

MERSİN’DE AZ FARKLA KAYBETTİ

2004 yılında SHP’den Van Büyükşehir Belediyesi aday adayı, aynı seçimde Mersin Toroslar’da Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi az bir oy farkı ile kaybetti. 2015 yılında HDP’den Van’da milletvekili adayı oldu.