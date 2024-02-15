CHP'nin yerel seçim şarkısı belli oldu 

15 Şubat 2024 16:35 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 16:36

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de partisinin yerel seçim şarkısını tanıttı. İzmir adaylarının tanıtımı için kentte etkinliğe katılan CHP lideri, bugün akşam saat 20:00’de paylaşılması planlanan seçim şarkısı ve filmini 'sürpriz' olarak tanıttı.

Usta sanatçı Barış Manço'nun 'Anlıyorsun Değil Mi' şarkısını kullanan CHP, şarkıda "Gücümüz Türkiye, işimiz belediye" sözlerine yer verdi.

KLİPTE BAŞKANLAR KULLANILDI

Şarkının klibinde CHP’li büyükşehir belediye başkanları ve adayları yer alıyor. Özel dün 'Türkiye İttifakı' etiketiyle paylaştığı videoda kampanyayı tanıtmıştı.

Şarkının bitiminde partililere seslenen Erdoğan, "Nasıl olmuş?" diyerek görüşlerini sordu.