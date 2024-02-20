CHP’ye bir şok da Bursa ve Manisa’dan: Liste yetişmedi, ortalık karıştı

20 Şubat 2024 23:20 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 23:28

Yerel seçimlere sayılı günler kala partilerin telaşı zaman zaman hüsrana neden oluyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'nin meclis üyesi listelerini ıslak imzalı değil de, flash bellek ile geç teslim ettiği iddia edildi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, "İl seçim kurulunun verilen listenin kanuna aykırı olduğunu tespit edip, verilen listeyi kabul etmemesini bekliyoruz" dedi.

“KABUL EDİLMEMELİ”

CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nın ilçe meclis üyesi listelerini ıslak imzalı değil de, flash bellek ile teslim ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, “İl seçim kurulu, CHP’nin bu başvurusunun kanuna uygun olmadığını tespit ettiğini açıklamalıdır. CHP meclis üyesi aday listesini kabul etmemesi gerekiyor. Bizim beklentimiz budur” diye konuştu.

ÖZEL’İN MEMLEKETİNDE ŞOK!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesi YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi. CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu. İtiraz süreci devam ediyor.