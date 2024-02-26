CHP'ye büyük şok! DEM ile iş birliğine kızıp MHP'ye geçtiler

26 Şubat 2024 16:45 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:54

Yaklaşan yerel seçimler öncesi CHP'ye patlak veren krizlere bir yenisi daha eklendi. DEM Parti ile yapılan ittifak temasları daha sonrasında ise aday belirleme sürecinde çıkan tartışmalar istifaları da beraberinde getirdi.



Kars’ta CHP'nin DEM ile iş birliği teması kurmasında rahatsız olan çok sayıda CHP'li MHP’ye geçiş yaptı. MHP geçen isimler; 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakına destek verecek.

"DAHA DA GÜÇLENEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

MHP’ye vatan ve Atatürk sevdalılarının katılımından memnuniyet duyduğunu ifade eden MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün büyük bir kalabalıkla hem partimize, hem Cumhur ittifakına katılarak bize güç veren Bülent Toraman’a, kıymetli ailesine, YOL-İŞ Sendikası Kars Başkanı Tamer Toraman’a ve hepsi birbirinden kıymetli hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her geçen gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Partimize ve Cumhur İttifakımıza katılımlar artarak devam edecektir. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakınındır ve Prof. Dr. Ötüken Senger Kars’ın Şehrül-Emin’i olacaktır”

"ŞEREF DUYDUK..."

Karslıların yerel seçimlerde sandıkta gereken cevabı vereceğine dikkat çeken Cumhur İttifakı MHP Kars Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür edip, "Bugün buraya gelerek bize güç verdiniz, şeref duyduk. Hepinize yanımızda yer aldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.