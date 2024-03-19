Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok'tan önemli açıklamalar

19 Mart 2024 21:21 - Güncelleme : 19 Mart 2024 22:02

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok TGRT Haber Gündem Özel programında 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhur İttifakı ve AK Parti Ankara B.B Başkan adayı Turgut Altınok'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

CUMHURİYET KULESİ HİZMETE GİRDİ

Cumhuriyetin 100. yılına ithafen muhteşem bir eseri Keçiören'e Ankara'ya kazandırdık. Bu tamamen belediyemizin imkanlarıyla yapılan bir hizmettir.

Ankara Keçiören'de bir belediyecilik destanı yazdık.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

2 bin yeni adet otobüs alacaklarını açıklayan Turgut Altınok 65 yaş üzeri vatandaşlara ulaşımın her saat ücretsiz olacağını açıkladı.

Sözlerine devam eden Altınok;

Keçiören Belediyesini kara geçirdik, kasasında para bile bırakıyoruz. Mesele şu kaynağı düzgün yönetmek.

EGO ZARAR DEĞİL KAR EDECEK

EGO'nun zararı 17 misli arttı. Sayın Yavaş geldiğinde EGO'nun zararı vardı ama şu an 17 misli arttı. Bu kadar vatandaşımız ücretsiz binecek buna rağmen o yıllardır zarar eden EGO kara geçecek.

ANKARA'NIN BORCU 3.5 MİLYARDAN 20 MİLYARA ÇIKTI

Ankara'nın 3.5 milyar borcu vardı şu anda 20 milyar borcu var. Ankara'da 16 milyarlık hangi iş vardır bu kadar borç yapılır.

EMEKLİYE 5 BİN LİRA VERECEĞİZ

Emekliye Mansur Yavaş bin lira veriyor biz 15 Nisan'da 5bin lira yatıracağız. Mansur Yavaş doğal gaz desteği veriyor 500 lira biz 4 aya çıkartıyoruz bin lira vereceğiz.

20 BİN ÖĞRENCİYE 1.500 LİRA BURS

Çocuklarımıza kantin kart vereceğiz 200, 300, 500 lira ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız. 20 bin öğrencimize ayda 30 milyon lira 1.500 lira burs vereceğiz.

"İNSAN SÖZÜNÜN ERİ OLMALI"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteren Altınok " Yavaş verdiğin sözlerin yüzde 90'ınını tutmamış. İnsan sözünün eri olmalı. Bir dönem yapacağım dediysen sözünde duracaksın. Ankara bir 5 yılı daha bu şekilde geçiremez. Mansur Yavaş 4 yıldır bu görevi hobi olarak yapıyor." dedi.

EMEKLİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanımız durumun farkında emekliler için düzeltme yapacak